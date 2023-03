Amazfit GTR4 Smartwatch Krijgt ChatGPT-integratie

ChatGPT is een AI-chatmachine die je in de browser van de pc of smartphone kunt gebruiken om allerlei vragen te stellen. Deze technologie komt ook naar de Amazfit GTR4, zo heeft de fabrikant laten weten.

Amazfit is de eerste fabrikant die de technologie van ChatGPT naar zijn smartwatch brengt. De functie op de GTR4 krijgt de naam ChatGenius en geeft gebruikers van de smartwatch de mogelijkheid om de chatbot van alles te vragen. Na het inspreken van een vraag verschijnt het antwoord van de AI als tekst op het horlogescherm.

Exacte details heeft Amazfit nog niet gegeven, waardoor we niet weten of er beperkingen zijn doorgevoerd aan de ChatGenius-functie. Wel heeft Amazfit een demo gedeeld. We verwachten echter dat het mogelijk zal zijn om bijvoorbeeld de weersvoorspellingen op te vragen, tips te vragen om je hardloopprestaties te verbeteren of ideeën te vragen voor het avondeten.

Een exacte releasedatum voor de AI-integratie heeft Amazfit nog niet gegeven, maar Amazfit geeft aan dat de uitrol van de update afhangt van “de locatie en het horlogemodel“. Ook weten we nog niet of Amazfit de ChatGenius zal uitrollen naar andere smartwatches van het bedrijf.

