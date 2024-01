Amazfit Toont Helio Ring Op CES 2024

De smartwatch fabrikant Amazfit heeft op de CES beurs in Las Vegas een slimme ring aangekondigd. De zogeheten Helio Ring kan net als een smartwatch zaken als sportactiviteiten en je slaappatroon in de gaten houden.

Amazfit heeft een groot portfolio van kwalitatief goede smartwatches, waar wij in voorgaande reviews zeer positief te spreken waren. Het is daarom interessant om te zien dat de fabrikant nu de markt van slimme ringen betreedt. Veel details over de Amazfit Helio Ring ontbreken nog, waaronder een releasedatum en adviesprijs. Wel weten we dat de ring slechts 4 gram weegt en beschikt over verschillende sensoren die je dagelijkse activiteiten kunnen meten. Je kunt de Helio Ring gebruiken in combinatie met een Amazfit-smartwatch, maar ook individueel.

Naar verwachting zullen de komende jaren steeds meer fabrikanten een slimme ring op de markt brengen, waaronder Samsung. Met een slimme ring zou je onder andere contactloos kunnen betalen via NFC. Daarnaast is een slimme ring comfortabeler dan een smartwatch wanneer je gaat slapen. Wij houden het nieuws over de nieuwe vorm van wearables de komende tijd goed in de gaten.