Samsung Galaxy A34 en Galaxy A54 Nu Al Te Zien In Unboxing Video

Samsung heeft de Galaxy A34 en de Galaxy A54 nog niet officieel aangekondigd, maar de smartphones zijn nu al wel te zien in de onderstaande unboxing-video. De officiële introductie zal waarschijnlijk deze week plaatsvinden.

Veel mensen kijken uit naar de introductie van de Galaxy A34 en A54. De voorgangers van deze mid-range smartphones zijn namelijk erg succesvol. Veel details van de smartphones zijn echter al voor de officiële introductie uitgelekt. Zo zijn eerder al Europese adviesprijzen opgedoken en krijgen we nu een unboxing video te zien waarin een Vietnamese YouTuber beide smartphones van alle kanten laat zien. Van de Galaxy A54 zien we de lichtgroene variant en de Galaxy A34 zien we in het wit.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy A34 over een 6,6-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 1080-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP macrolens.

De Samsung Galaxy A54 krijgt een 6,4- of 6,6-inch scherm, een 5000 mAh accu, een Exynos 1380-processor en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens. Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties en overige details voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]