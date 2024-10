Google Rolt Diefstalbeveiliging Uit Naar Android-smartphones

Google rolt een extra beveiliging uit naar Android, die jouw gegevens moet beschermen wanneer jouw smartphone wordt gestolen. De diefstaldetectie kan jouw smartphone in deze situatie namelijk vergrendelen, zodat de dief niet bij jouw persoonlijke data kan.

Veel mensen hebben hun hele leven op hun smartphone staan, van persoonlijke foto’s tot zakelijke emails tot financiën. Het verliezen van een smartphone kan daarom grote gevolgen hebben. Nu kun je zelf natuurlijk verschillende maatregelen nemen om jouw persoonlijke data te beschermen, maar Google rolt nu ook diefstalbeveiliging uit om jou hierbij een handje te helpen.

Met de nieuwe functie kun je onder andere “vergrendeling voor diefstaldetectie” inschakelen. Deze optie kan aan de hand van sensoren, wifisignalen en de koppeling met andere slimme apparaten waarnemen of jouw smartphone is gestolen. Als dit het geval is zal de functie de smartphone automatisch vergrendelen.

Ook kun je “Offline apparaatvergrendeling” inschakelen. Deze optie kan je smartphone vergrendelen omdat er geen online-verbinding meer is. Het verbreken van online-verbindingen is iets dat dieven vaak doen om tracking van de locatie te voorkomen. Als laatste kun je kiezen voor “apparaatvergrendeling op afstand“, waarbij je zelf een apparaat kunt vergrendelen met behulp van je telefoonnummer.

Diefstalbeveiliging is onder andere uitgerold naar de nieuwste Pixel-smartphones. Om de functie te activeren ga je naar “Instellingen” -> “Google” -> “Alle Services” -> “Persoonlijke en apparaatveiligheid” -> “Diefstalbeveiliging“.

via [androidplanet]