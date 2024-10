Gemiddelde Mobiele Dataverbruik Nu 4,6GB Data Per Maand

Uit cijfers van de ACM Telecommonitor blijkt dat Nederlandse sim-kaarten gemiddeld 4,6GB mobiele data per maand verbruiken. In het afgelopen kwartaal kwam dit neer op een totaal van 597.000.000GB.

De ACM zag het mobiele dataverbruik in Nederland het afgelopen kwartaal met 8 procent stijgen. Uit de cijfers blijkt dat in Nederland in het tweede kwartaal in totaal 597 miljoen gigabytes mobiele data is verbruikt. Dit is 48 miljoen gigabytes meer dan het vorige kwartaal en komt neer op 4,6GB per sim-kaart. Begin 2023 lag de gemiddelde nog op 3,7GB per sim-kaart. Het gaat hierbij om sim-kaarten in smartphones, maar ook om sim-kaarten in machines en data-only sim-kaarten in tablets.

Ook daalde het aantal smsjes en belminuten ten opzichte van het vorige tweede kwartaal. Daarnaast daalde het aantal vaste telefoonaansluitingen met 1,83% tot 4,15 miljoen aansluitingen. Dit wil zeggen dat minder dan de helft van de Nederlandse huishouden een vaste telefoon heeft.

KPN en Odido zijn de grootste spelers op de Nederlandse mobiele markt. Beide hebben een marktaandeel van ongeveer 30 tot 35 procent. KPN zag zijn klanten-database flink groeien door de overname van Youfone.

via [tweakers]