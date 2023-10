Fairphone 4 Ontvangt Android 13-update

Fairphone heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Fairphone 4. Deze update werkt het besturingssysteem bij naar Android 13. Android 13 brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

De Android 13-update voor de Fairphone 4 is nu beschikbaar in Nederland. De update lost onder andere een aantal bugs op, zoals het plotselinge verlagen van de schermhelderheid en het opeens verdwijnen van de zoekbalk op het homescreen. Ook werkt de update de beveiligingspatch bij naar die van augustus 2023, waardoor de smartphone weer wat beter beschermd is tegen kwaadwillenden. Daarnaast kunnen gebruikers nu uiteraard gebruikmaken van de Android 13-functies waaronder de vernieuwde interface en meer privacy-opties.

De Android 13-update voor de Fairphone 4 rolt in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.Ook moeten gebruikers van Orange Frankrijk en Orange België nog wat langer wachten. Je ontvangt een notificatie wanneer je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]