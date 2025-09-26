WhatsApp Krijgt Binnenkort Vertaalfunctie Voor Chats

Nadat er eerder al aanwijzingen opdoken over de komst van een vertaalfunctie voor WhatsApp, laat het bedrijf nu zelf weten dat de uitrol van de vertaalfunctie niet lang meer op zich laat wachten. Met de nieuwe functie is het straks mogelijk om chatberichten te vertalen.

WhatsApp heeft de vertaalfunctie aangekondigd in een blogpost. Met de nieuwe functie kunnen gebruikers straks zelf kiezen in welke taal zij de berichten willen lezen. Dit is natuurlijk handig als je mensen kent die jouw taal niet spreken. Om een bericht te vertalen houdt je het bericht ingedrukt en kies je voor “Vertalen“. Je kunt vervolgens een taal selecteren waarin je het bericht wilt lezen. WhatsApp zal deze taal vervolgens downloaden, zodat je berichten in de toekomst kunt blijven vertalen.

Op Android is het ook mogelijk om automatische vertaling voor een complete chatthread in te schakelen, zodat berichten direct in de juiste taal worden weergegeven. De vertaling gebeurt op de smartphone zelf, en dus niet online. Op deze manier hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken over hun privacy.

De functie rolt op Android als eerste uit met ondersteuning voor de talen Engels, Spaans, Hindi, Portugees, Russisch en Arabisch. Op iOS is er functie direct in 19 talen beschikbaar waaronder Nederlands, Frans, Pools, Turks en Duits.

via [droidapp]