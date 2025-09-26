Gelekte Render Realme GT 8 Pro Toont Opmerkelijke Camera-module

Er is een render uitgelekt waarop de achterkant van de Realme GT 8 Pro te zien zou zijn. Het valt op dat de camera-module van de smartphone een wel heel uniek design krijgt. We zijn ook al het een en ander te weten gekomen over de specificaties van de high-end smartphone.

De afbeelding en specificaties zijn gedeeld door de bron Digital Chat Station. Het design van de Realme GT 8 Pro krijgt een vernieuwing, waarbij de camera-module niet rond, vierkant of langwerpig is. De module lijkt meer op het gezicht van een verbaasde robot. De “ogen” bestaan uit een 50MP hoofdlens en groothoeklens. De “mond” is een 200MP telelens.

Intern vinden we een krachtige Snapdragon 8 Elite 5-processor met minimaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Het scherm is volgens de bron 6,78-inch groot en heeft een zeer hoge piekhelderheid van 7000 nits en een 144Hz verversingsnelheid. Ook de accu valt op. Deze heeft namelijk een capaciteit van maar liefst 7000 mAh. Op papier is de Realme GT 8 Pro een echte krachtpatser.

Hoeveel de Realme GT 8 Pro gaat kosten weten we nog niet, maar de Realme GT 7 Pro verscheen op de markt voor een adviesprijs van 799 euro. De introductie van de Realme GT 8 Pro zal in oktober plaatsvinden, maar in Nederland moeten we waarschijnlijk nog wat langer wachten voordat de smartphone bij ons verkrijgbaar is.

