Samsung Galaxy S24-serie Ontvangt Android 16-update

De Android 16-update staat klaar voor de smartphones in de Samsung Galaxy S24-serie. Nadat Android 16 eerder al uitrolde naar de Galaxy S25-serie, staat de update nu ook klaar voor de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra en Galaxy S24 FE.

De nieuwste update voor de Galaxy S24-smartphones is meer dan 3GB groot en werkt de software bij naar Android 16 met de One UI 8-schil. One UI 8 brengt onder andere lichte wijzigingen aan de interface met zich mee. Ook krijgt de camera-app een update en kun je het vergrendelscherm meer naar eigen wens aanpassen. Verder bevat de update geavanceerdere AI-functies en wordt de beveiligingspatch bijgewerkt naar die van september 2025.

Zoals gebruikelijk rollen updates in fasen uit. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘software-update‘.

via [droidapp]