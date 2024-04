Motorola Moto G53 en G73 Ontvangen Android 14-update

Motorola heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Moto G53 en de Moto G73. Beide smartphones kunnen nu de Android 14-update downloaden. De nieuwste versie van Android brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

Nadat Motorola in januari bekend maakte dat in totaal 29 smartphones zullen worden bijgewerkt naar Android 14, staat deze update nu klaar voor de Moto G53 en de Moto G73. Verschillende gebruikers melden dat ze de update al hebben geïnstalleerd, maar updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

Android 14 geeft je onder andere meer privacy-opties en meer opties voor het personaliseren van de interface. Ook kun je voortaan het volume van de notificaties en de beltoon afzonderlijk van elkaar aanpassen. De update is bijna 2GB groot.

via [droidapp]