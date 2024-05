Samsung Galaxy S22, Tab S8, Flip 4, Fold 4 Krijgen Deze Maand Galaxy AI

Samsung heeft bekendgemaakt dat verschillende smartphones van de fabrikant deze maand een grote update krijgen. Onder andere de smartphones in de Galaxy S22-serie, maar ook de Galaxy Tab S8-serie en de vouwbare Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4 kunnen straks aan de slag met de slimme functies van Galaxy AI.

Samsung introduceerde eerder dit jaar samen met de Galaxy S24-serie een groot aantal slimme functies onder de naam Galaxy AI. Deze slimme functies, die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, worden binnenkort ook naar oudere smartphones uitgerold. Samsung heeft laten weten dat Galaxy AI deze maand uitrolt naar de Galaxy S22, de Galaxy S22+, de Galaxy S22 Ultra, de Galaxy Z Flip 4, de Galaxy Fold 4 en de tablets in de Galaxy Tab S8-serie.

Een exacte datum hebben we nog niet, maar over een aantal weken kunnen gebruikers van de eerder genoemde apparaten onder andere aan de slag met Live Translate, Circle to Search, AI achtergronden en een uitgebreidere fotobewerking app. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Je kunt ook handmatig op updates controleren via de instellingen op je smartphone of tablet.

via [droidapp]