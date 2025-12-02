Gerucht: “Samsung Galaxy Z TriFold Kost Anderhalf Keer Zoveel Als Galaxy Z Fold 7”

Volgens de laatste geruchten zal Samsung’s dubbel vouwbare Galaxy Z TriFold bij de lancering ongeveer anderhalf keer zo duur zijn als de Galaxy Z Fold 7. De smartphone met twee scharnieren moet over ongeveer een maand in thuisland Zuid-Korea op de markt verschijnen.

Het lijkt er op dat de Samsung Galaxy Z TriFold over ongeveer een maand alleen in thuisland Zuid-Korea op de markt verschijnt. De smartphone is maar in één configuratie en één kleur verkrijgbaar voor een adviesprijs van 3,6 miljoen Koreaanse won. Dit is omgerekend ongeveer 2150 euro. De Galaxy Z Fold 7 kreeg in Zuid-Korea een adviesprijs mee van 2,4 miljoen won. De Galaxy Z TriFold is dus exact 50% duurder.

Aangezien Samsung volgens de geruchten niet van plan is om de smartphone in verschillende kleuren en configuraties op de markt te brengen, lijkt het erop dat het gaat om een release in beperkte oplage. Waarschijnlijk gaat het om een test om te kijken hoeveel interesse er is voor een dergelijke smartphone/tablet.

Na de lancering zullen wij proberen om de Samsung Galaxy Z TriFold van dichtbij te bekijken.

via [tweakers]