Google Pixel 9-serie Krijgt AirDrop-ondersteuning

Er staat een interessante update klaar voor de Google Pixel 9-serie. Google rolt namelijk ondersteuning voor AirDrop uit. De nieuwe functie komt naar alle varianten van de Pixel 9, behalve de Pixel 9a.

De smartphones in de Google Pixel 9-serie krijgen ondersteuning voor AirDrop. Hierdoor kunnen de smartphones eenvoudig en snel bestanden delen met Apple-apparaten, zoals een iPhone of MacBook. Om dit te doen moet de Apple-gebruiker in de AirDrop-instellingen de ontvangst op “Iedereen gedurende 10 minuten” zetten, waarna je op de Pixel 9-smartphone bestanden via het peer-to-peer netwerk kunt delen. Dit is een directe en veilige connectie die niet via een server werkt.

Google rolt de functie de komende weken uit naar de Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, 9 Pro XL en de 9 Pro Fold. Het is onduidelijk waarom de functie niet uitrolt naar de Pixel 9a. De AirDrop-functie is al beschikbaar voor de Pixel 10-serie.

via [droidapp]