WhatsApp heeft een nieuwe functie geïntroduceerd voor de chat-app. WhatsApp introduceert accounts die kunnen worden beheerd door ouders. Op deze manier kunnen ouders het telefoongebruik van hun jonge kinderen beter in de gaten houden.

De nieuwe functie voor WhatsApp heet “door ouders beheerde accounts“. Momenteel is 13 jaar de minimumleeftijd om WhatsApp te mogen gebruiken, maar dit wil niet zeggen dat iedereen zich aan deze leeftijdsgrens houdt of dat tieners vanaf 13 jaar geen toezicht meer nodig hebben.

Ouders die het nodig vinden om het chat-gedrag van hun jonge kinderen wat beter in de gaten te houden kunnen met de nieuwe functie berichtverzoeken, privacyinstellingen en de activiteitswaarschuwingen beheren. Het is niet mogelijk om mee te lezen met de chat-gesprekken van je kind.

Om ouderlijke toezicht in te schakelen open je WhatsApp op de smartphone van je kind en selecteer je ‘Meer opties’ -> ‘Een door ouders beheerd account maken’. Vervolgens moet je een aantal stappen volgen om het telefoonnummer van je kind te verifiëren en het account te koppelen aan het account van een ouder.

