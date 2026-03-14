Samsung Ziet Veel Meer Pre-orders Voor Galaxy S26-serie

Samsung heeft bekendgemaakt dat het aantal pre-orders voor de Galaxy S26-serie een stuk hoger is in vergelijking met de pre-orders voor de Galaxy S25-serie van vorig jaar. De Galaxy S26 Ultra is het populairst.

Sinds 25 februari is het mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ en Galaxy S26 Ultra. Samsung heeft laten weten dat meer dan 70 procent van de klanten kiest voor de Galaxy S26 Ultra. De Galaxy S26 Ultra, die onder andere beschikt over het nieuwe Privacy Display, is dus veruit de populairste smartphone in de serie. In totaal zijn via Samsung’s eigen webwinkel 33 procent meer pre-orders binnengekomen dan voor de Galaxy S25-serie vorig jaar.

Na de officiële introductie van de Galaxy S26-serie viel gelijk op dat de smartphones qua hardware en design slechts een kleine upgrade hebben gekregen ten opzichte van de Galaxy S25-serie. De Galaxy S26 Ultra beschikt echter over een volledig nieuwe schermtechnologie die het mogelijk maakt om content op het scherm alleen voor jou zelf zichtbaar te maken, maar niet voor iemand die naast je zit. Met het Privacy Display voorkom je dus dat mensen vanaf de zijkant bijvoorbeeld kunnen lezen wat voor notificaties je binnenkrijgt of wat jouw financiële situatie is wanneer je jouw bank-app opent. De introductie van het Privacy Display heeft duidelijk een positieve impact op het aantal pre-orders voor de smartphone.

