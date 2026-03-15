Voordelige Oppo A6 en A6x Met Grote Accu Aangekondigd

Oppo heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd voor in de Oppo A6-serie. Het gaat om de Oppo A6 (5G), A6x (5G) en A6x (4G). Alle drie de smartphones beschikken over een grote accu en verschijnen voor een aantrekkelijk prijskaartje op de markt.

Nadat Oppo eerder al de Oppo A6 Pro 5G introduceerde, maken we nu kennis met de reguliere Oppo A6 5G. De Oppo A6 5G beschikt over een 6.550 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, waarmee je makkelijk de dag doorkomt. Het volledig opladen van de accu duurt 88 minuten.

De Oppo A6 5G is verder uitgerust met een 6,75-inch scherm met een resolutie van 1570 bij 720 pixels en een 120Hz ververssnelheid, een MediaTek Dimensity 6300-processor, 6GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens. De behuizing heeft een IP69-certificering gekregen, waardoor de smartphone stof- en waterbestendig is.

De Oppo A6x 5G beschikt ook over een 6,75-inch 120Hz-scherm en een MediaTek Dimensity 6300-processor, maar heeft slechts 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5MP selfie-camera. Ook heeft de accu een lagere capaciteit van 6100 mAh.

De Oppo A6x 4G is het goedkoopste model in de serie en heeft een minder krachtige Snapdragon 685-processor, die zoals de naam van de smartphone al doet vermoeden alleen ondersteuning heeft voor het 4G-netwerk. De overige specificaties komen grotendeels overeen met die van de 5G-versie, maar achterop vinden we slechts een enkele 13MP hoofdlens.

Je kunt de smartphones per direct bestellen voor een adviesprijs van €269 voor de OPPO A6 5G, €229 voor de OPPO A6x 5G en €159 voor de OPPO A6x 4G. Alle drie de smartphones draaien uit de doos op Android 15 en ontvangen drie jaar OS-updates en zes jaar beveiligingsupdates.