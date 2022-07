Leuke Gadgets Voor Betere Nachtrust

Gedurende de gehele dag gebruiken we tal van verschillende gadgets, van onze geliefde smartphone tot draadloze oordopjes en van onze TV tot onze blender in de keuken. Zodra we naar bed gaan geven we onze gadgets eindelijk even rust, of toch niet? Ook zodra we op bed liggen gebruiken veel van ons namelijk een hoop gadgets, vaak om onze nachtrust te verbeteren. In dit artikel bespreken wij een aantal van deze gadgets.



Fitnesstracker

Een van de gadgets die we steeds vaker gebruiken wanneer we op onze boxsprings liggen is een fitnesstracker. Een fitnesstracker kan naast het tracken van je bewegingen tijdens de dag namelijk ook je activiteiten tijdens je slaap meten. Denk hierbij aan je hartslag, je ademhaling, het zuurstofgehalte in je bloed en je bewegingen tijdens je slaap. Om de slaaptracking functie te kunnen gebruiken moet je de fitnesstracker tijdens je slaap dragen. De volgende morgen geeft de tracker je een overzicht zodat je meer te weten komt over jouw nachtrust. De Xiaomi Smart Band 7, de Fitbit Charge 5 of gewoon de bekende Apple Watch zijn een aantal wearables die je tijdens je slaap kunt dragen om je slaap te tracken.



Slimme verlichting

Het is heel normaal om voor het slapen gaan nog even een boek te lezen of een spelletje te spelen op je smartphone. Vaak lezen of spelen we door totdat we zo moe zijn dat we het liefst het boek of de smartphone naast ons leggen om direct in slaap te vallen. Het is daarom vervelend als je uit bed moet om het licht in je kamer uit te doen terwijl je bijna in slaap valt. In dit geval is slimme verlichting de oplossing. Je kunt slimme verlichting, zoals de Philips Hue lampen, namelijk rechtstreeks vanaf je smartphone bedienen. Met één klik op je mobiel schakel je alle lampen uit. Je hoeft je bed dus niet meer uit.



Slimme lampen hebben nog een ander voordeel. Je kunt de kleuren en helderheid van de Philips Hue lampen namelijk aanpassen. Zo kun je de lampen in de avond dimmen zodat je makkelijk in slaap kunt vallen. Daarnaast hebben de lampen een wekker-functie, waarbij de lampen in de morgen steeds feller gaan schijnen, zodat je langzaam wakker kunt worden.



Wekker met oplaadfunctie

Veel van ons hebben een nachtkastje naast ons bed staan. Op een nachtkastje leggen we doorgaans onze mobiel, smartwatch en sieraden. Ook is een nachtkastje vaak de ideale plek voor een alarmklok. Om het meeste uit de alarmklok te halen kun je kiezen voor een wekker met ingebouwde Qi-lader. Een Qi-lader is een oplader die je smartphone of smartwatch draadloos kan opladen. Hierdoor hoef je je smartphone voor het slapen gaan alleen maar op je wekker te leggen om de volgende morgen met een volle accu de dag te beginnen. Controleer wel of jouw smartphone of smartwatch ondersteuning heeft voor Qi-opladen voordat je een wekker met Qi-functie koopt.



Slim matras

De meeste mensen slapen op een “gewoon” bed, zoals een boxspring van Slaap Specialist Van Der Schuit, maar wil je nog meer technologie verwerken in je nacht routine en heb je hiervoor het geld liggen, dan kun je overwegen om een slim matras te kopen. Een matras zoals de ‘Pod Pro Mattress’ kan de temperatuur van het matras wijzigen op de door jouw aangegeven tijden, zodat je het nooit te warm of koud krijgt. Ook kan het matras de slaap en hartslag van de twee personen op het bed bijhouden, waardoor het dragen van een fitnesstracker in sommige gevallen niet meer nodig is.

