Xiaomi Mi Band 6 Met NFC-ondersteuning Komt Naar Europa

Xiaomi zal een nieuwe versie van de Mi Band 6 fitnesstracker in Europa op de markt brengen. Het gaat om de uitvoering met NFC-chip die contactloos betalen met de fitnesstracker mogelijk maakt. De Xiaomi Mi Band 6 NFC krijgt een prijskaartje mee van 54,90 euro.

Bij de lancering van de Xiaomi Mi Band 6 bracht Xiaomi in thuisland China ook de Mi Band 6 NFC uit. Deze uitvoering verscheen toen exclusief in China op de markt, maar via een persbericht heeft Xiaomi nu bekendgemaakt dat er ook een NFC-uitvoering naar Europa komt. Om dit mogelijk te maken heeft Xiaomi een samenwerking met Mastercard opgezet, zodat je ook in Europa contactloos kunt betalen met de fitnesstracker.

Hoe de contactloze betaalfunctie precies werkt staat niet in het persbericht, maar Xiaomi schrijft wel dat het “snel, veilig en handig” werkt. Ook heeft de Mi Band 6 NFC ondersteuning voor de spraakassistent Alexa. Dit is een andere functie die bij de reguliere Mi Band 6 ontbreekt.

De Xiaomi Mi Band 6 NFC komt naar Europa voor 54,90 euro, maar een releasedatum hebben we nog niet. De reguliere Mi Band 6 kost momenteel 44,99 euro.

via [AW]