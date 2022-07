WhatsApp Komt Met Optie Om ‘Online’-status Af Te Schermen

WhatsApp werkt aan een nieuwe optie die het mogelijk maakt om de ‘online’-status volledig af te schermen. Eerder bracht het bedrijf al een optie uit om je ‘voor het laatst gezien’-status te verbergen, maar voor sommige gebruikers was dit niet genoeg.

De website WABetaInfo schrijft dat de optie om de ‘online’-status te verbergen zal worden uitgerold naar Android, iOS, macOS en Windows. Wanneer WhatsApp deze optie zal uitrollen is nog onduidelijk, want de optie is nog niet te vinden in de nieuwste bèta-versie van de app. Mogelijk moeten we dus nog wel een lange tijd wachten voordat we onze ‘online’-status kunnen verbergen.

De online status verschijnt zodra je WhatsApp opent en staat onder de naam van de contactpersoon in het chatvenster. Sommige gebruikers vinden het niet prettig als de andere persoon kan zien dat je online bent, omdat de contactpersoon dan bijvoorbeeld snel een reactie verwacht. Mensen die besluiten om hun ‘nu online’-status af te schermen krijgen zelf ook niet meer de ‘online’-status van andere personen te zien.

