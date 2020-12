Top 3 Android-telefoons om in online casino’s te spelen: geschikte betaalmethoden en mobiele platformen

Hoewel er tegenwoordig meer mobiel wordt gespeeld dan via een traditionele computer of laptop, laat de speelbaarheid in online casino’s vaak te wensen over. Vlotte gameplay met een overzichtelijke lay-out op mobiele toestellen blijkt nog altijd een uitdaging te zijn.

Bepaalde spellen zoals die van Play’n GO, een softwareprovider die zich specifiek op mobiel richt, zijn wel goed speelbaar. Als je graag alle spellen vlot wil spelen, dan is het echter belangrijk om hiervoor een goed toestel te hebben. Bij CasinoNow, het casinoportaal waar ik als hoofdredacteur aan de slag ben, krijgen we vaak de vraag welke toestellen het meest geschikt zijn. In dit artikel bespreken we dan ook de 3 beste Android-telefoons voor online casino’s.

3e plaats: Samsung Galaxy A50

De Samsung Galaxy A50 is een fantastische optie voor wie graag wil gamen met een iets beperkter budget. Ondanks de redelijke kostprijs, staat deze Android-telefoon goed zijn mannetje, zowel bij de meest flashy casino games als bij traditionele spellen (zelfs op hogere settings).

Een lager prijskaartje en toch goede prestaties op hogere settings lijkt moeilijk te kunnen zonder addertjes onder het gras, maar die zijn er gelukkig niet. Je moet er wel rekening mee houden dat de batterij het op hogere settings minder lang volhoudt dan bij kwalitatieve, duurdere apparaten gericht op gaming. Hij laadt wel snel opnieuw op.

2e plaats: ASUS ROG Phone II

De ASUS ROG Phone II is specifiek gericht op gamers en dat is ook duidelijk te zien. Prachtige beelden, extra knoppen die je spelervaring soepeler maken en koelsystemen zijn maar een paar van de features die deze Android-telefoon te bieden heeft. Ondanks deze snufjes voor gaming, presteert dit toestel ook goed voor meer alledaagse activiteiten.

Na zo’n lofzang vraag je je waarschijnlijk wel af waarom deze telefoon niet de toppositie in dit lijstje inneemt. Daar is eigenlijk maar één reden voor: dit toestel is vrij prijzig. Het is dan ook echt een premiumapparaat. Ideaal voor wie het budget heeft en ook andere spelletjes wil spelen dan casino games. Ben je uitsluitend voor casinospelletjes op zoek naar een mobiel toestel, dan raden we je een van de andere twee toestellen op deze lijst aan.

1e plaats: Nubia Red Magic 5G

De Nubia Red magic combineert spelfuncties zoals extra knoppen met een meer betaalbare prijs en is dan ook onze keuze als beste Android-telefoon om in online casino’s te spelen. Met deze telefoon zal je elk casinospel dat beschikbaar is voor mobiele telefoons probleemloos kunnen spelen, net zoals andere meer traditionele spellen trouwens.

Geen enkel toestel is natuurlijk perfect, maar de nadelen van deze telefoon zijn heel beperkt. Pas bij de allerhoogste schermresolutie merkten we een verschil in performance met duurdere telefoons. We kregen wel af en toe te maken met een kleine bug, maar niets ernstig.

Betaalmethodes

We ondervinden bij betaalmethodes hetzelfde als bij casinospellen: ze zijn wel bijna allemaal beschikbaar voor mobiele toestellen, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal even kwalitatief zijn. Naast elektronische wallets zoals Skrill en Neteller, zijn we bij CasinoNow vooral fan van paysafecard casino’s.

Casino’s met acceptatie van paysafecard zijn eenvoudig te vinden en bieden je de perfecte manier om anoniem te betalen. Deze prepaid kaarten die je bij honderden verkooppunten kunt kopen, bieden je ook de ideale manier om je aan je vooraf opgesteld budget te houden. Met paysafecard uitbetalen is bij veel casino’s niet mogelijk, maar je kan hiervoor dan een andere methode kiezen.

Een andere methode die steeds populairder aan het worden is, is betalen via telefoon. Dit kan via SMS, door het bellen naar een betaalmethode of via een speciale app. Casino’s die betalen met telefoonrekening aanvaarden, komen steeds vaker voor.

Android vs. iOS

Zowel Android als iOS blijven veel voorstanders hebben die niet bereid zijn over te stappen naar het andere platform. Spellen gericht op één van deze twee platformen zouden dan ook veel potentiële spelers wegjagen. Mobiele casinospellen zijn daarom bijna altijd voor zowel Android als iOS beschikbaar.

Dat wil echter niet zeggen dat er op casinovlak totaal geen verschil is tussen beide platformen. Android werkt algemeen gezien iets beter, omdat spellen hiervoor specifiek ontwikkeld worden, terwijl ze iOS enkel ‘ondersteunen’. Bepaalde functies zoals een tweede tab openen, verlopen dan ook iets moeilijker op iOS. Daar staat wel tegenover dat het bij Android belangrijk is je instellingen voor privacy en beveiliging goed goed in te instellen, terwijl dit bij iOS ‘out of the box’ al vrij goed zit.