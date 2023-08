De veiligheid en beveiliging van betaalmethoden in online casino’s in Nederland

Tegenwoordig kun je bijna met oneindig verschillende betaalmethoden betalen in online casino’s. Daarbij zijn er vooraanstaande namen, zoals iDeal, Visa en PayPal, maar ook minder bekende namen. Wat veel online spelers vergeten, is dat niet alle betaalmethoden dezelfde kwaliteit aan veiligheid en beveiliging bieden. In dit artikel leggen we je uit waar je op moet letten bij het kiezen van een betaalmethode op het gebied van veiligheid en beveiliging, zodat jouw persoonlijke gegevens niet op straat worden beëindigd.

De factoren van veiligheid en beveiliging

Er zijn een aantal zaken waar je als speler op moet letten om ervoor te zorgen dat je veilige stortingen doet. Zo kun je als eerst kijken naar de licenties of behaalde certificaten van bepaalde betaalmethoden.

Als eerste kun je je aanmelden bij iDeal als organisatie. Een goksite moet aan strenge regels voldoen om zich aan te melden bij een betaalmethode als iDeal. Omdat dit een van de meest populaire betaalmethoden in Nederland is, niet alleen in een online omgeving, heeft het strenge toelatingseisen. Zo moet je geregistreerd staan als betaaldienstverlener in het register van een Europese toezichthouder en voldoen aan de toelatingseisen die worden gesteld door het moederbedrijf Currence.

Naast de veiligheid en het toelaten van een betaalmethode, moet er ook gekeken worden naar de encryptie van de betaalmethode om veiligheid te kunnen garanderen. Encryptie is simpelweg de versleuteling van persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat derde partijen niet bij de gegevens kunnen komen die bij een transactie vrijkomen. Een website zorgt hiervoor voor een SSL-certificaat.

Als laatste factor van beveiliging is daar een onderzoek van Stripe naar wereldwijde fraude trends. Het blijkt namelijk dat bijna twee derde van alle online webshops steeds meer moeite heeft met het bestrijden van online fraude. En waar wordt in het algemeen meer witgewassen en dus fraude gepleegd? Bij een online casino. Betaalmethoden nemen hier maatregelen tegen en daar moet je als je zoekt naar een betaalmethode ook zeker naar kijken. Zo kan het zijn dat je maar een limiet hebt om te storten en dat als je vaker grote aantallen stort, het gemeld kan worden en je account kan worden geblokkeerd. Maak je geen zorgen, als je niet aan het witwassen bent en je wel grote aantallen stort, zal het niet opvallen.

Dus als je zoekt naar een goede betaalmethode moet je letten op factoren als licenties of behaalde certificaten, encryptie beveiliging en fraudemaatregelen. Alle vermelde factoren worden in aanmerking genomen in de lijst met gerenommeerde en betrouwbare platforms.

Welke eigen voorzorgsmaatregelen je moet nemen

Naast de veiligheid van de betaalregelingen kun je er ook zelf voor zorgen dat je je gegevens veilig kunt houden.

Allereerst is het belangrijk om een sterk wachtwoord aan te maken die je niet bij elk platform gebruikt. Gebruik hierbij een combinatie van letters, cijfers en tekens en maak je wachtwoord minimaal 15 tekens lang.

Ook kun je op jouw mobiele apparaat of laptop regelmatig op updates controleren, zodat je niet achter raakt en het makkelijker wordt voor indringers om je apparaat van buitenaf te kunnen benaderen.

Als laatste kun je in je casino account blijven controleren of er geen verdachte activiteiten plaatsvinden, zoals het inloggen van andere locaties en het doen van vreemde verzoeken.

Conclusie

In het algemeen bieden online casino’s in Nederland een veilige betaalomgeving aan, door de strenge eisen die worden gesteld door betalingsdiensten. Zelf kun je ook een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jij kunt genieten van de spellen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over of een buitenstaander meekijkt en eventueel je geld zou kunnen stelen. Kies daarbij altijd voor een online casino met de juiste licenties en reputatie, zodat je veiligheid is gegarandeerd.