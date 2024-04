Blizzard Stopt Met World of Warcraft Companion-app

Blizzard heeft laten weten dat het bedrijf stopt met de World of Warcraft Companion-app. Een reden heeft Blizzard niet gegeven, maar waarschijnlijk heeft de app simpelweg te weinig gebruikers en zijn de functies van de app inmiddels verouderd.

In een verklaring schrijft Blizzard dat het bedrijf stopt met het ondersteunen van de WoW Companion-app. Blizzard heeft tegelijkertijd laten weten dat de release van The War Within-uitbreiding van World of Warcraft later dit jaar zal plaatsvinden. Een exacte datum hebben we nog niet, maar na de release van deze update is de World of Warcraft Companion-app niet meer te gebruiken.

Blizzard bracht de WoW Companion-app in 2018 uit. Met de app kunnen WoW-spelers missies uit het spel tracken, facties bekijken en voorwerpen kopen en verkopen met handelshuizen.

