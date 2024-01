Review Eufy Solar Wall Light Cam S120 en Solocam S220 Solar: Betrouwbare 2K Camerabeveiliging Met Zonnepaneel En Verlichting

Beveiliging in en rondom het huis is erg belangrijk om een comfortabel thuis te creëren. Een veiligere leefomgeving is onder andere mogelijk met de installatie van beveiligingscamera’s. In deze review bespreken wij twee outdoor WiFi-beveiligingscamera’s van het merk Eufy, die je op een eenvoudige manier altijd op de hoogte houden van gebeurtenissen rondom jouw huis. Maak kennis met de Eufy Solar Wall Light Cam S120 en de Eufy Solocam S220 Solar.

Inhoud verpakking

In deze review kijken wij naar twee producten die los van elkaar te gebruiken zijn, maar ook heel goed met elkaar kunnen samenwerken voor een nog betere beveiliging. De Eufy Solar Wall Light Cam S120 is een beveiligingscamera die ideaal is om naast een pad of een deur te monteren, omdat de camera ook over een wandlamp beschikt die de omgeving kan verlichten zodra iemand langs de camera loopt. In de verpakking vinden we de Solar Wall Wall Light Cam S120, het bijbehorende mountsysteem, een USB-kabel en een Quick Start Guide.

De Eufy Solocam S220 Solar is een zeer compacte camera die dankzij zijn brede kijkhoek ideaal is om een opname van bijvoorbeeld je hele tuin te maken. In de verpakking vinden we de kleine Solocam S220 camera, een statief met bijbehorende schroeven, een USB-C kabel en een Quick Start Guide.

Design

Als we de Solar Wall Light Cam S120 en Solocam S220 Solar naast elkaar leggen vallen een paar dingen. Zo voelen beide camera’s zeer degelijk aan, hebben beide camera’s een zwart/witte behuizing en beschikken beide camera’s aan de bovenkant over een zonnepaneel. Dit zonnepaneel zorgt ervoor dat je geen stroomkabel nodig hebt om de camera te kunnen gebruiken. Zolang je de camera ergens plaatst waar zon is, zorgt het zonnepaneel ervoor dat de accu van de camera altijd vol is. De combinatie van een zonnepaneel + ingebouwde accu zorgt ervoor dat je de Eufy camera’s vrijwel overal kunt monteren, omdat je geen stopcontact nodig hebt.

Toch levert Eufy de camera’s met een USB-kabel. Deze kabel heb je nodig om de accu van de camera op te laden als je de camera voor het eerst uit de verpakking haalt of wanneer de accu van de camera om andere reden niet is opgeladen.

Naast de vele gelijkenissen zien we ook veel verschillen tussen beide camera’s. Het grootste verschil is de vormgeving van de camera’s. Dit komt doordat beide camera’s een ander doel hebben. De Solar Wall Light Cam S120 heeft een platte achterkant en is ontworpen om plat tegen een muur of hek te monteren. De Solar Wall Light Cam S120 beschikt aan de voorzijde namelijk over een grote wandlamp die aangaat wanneer de camera beweging waarneemt. De Solar Wall Light Cam S120 is daardoor ideaal om naast een deur te plaatsen, zodat je niet alleen kunt zien wie er voor de deur staat, maar ook gelijk de omgeving kunt oplichten wanneer je in het donker thuiskomt.

De Eufy Solocam S220 Solar is daarentegen opvallend compact en heeft een design dat meer wegheeft van een traditionele beveiligingscamera. De Solocam S220 Solar monteer je op een statief die het mogelijk maakt om de positie van de camera te wijzigen. Zo kun je de camera iets naar beneden of opzij richten om de perfecte kijkhoek te creëren. Wij raden aan om de Eufy Solocam S220 Solar wat hoger van de grond te monteren zodat je meer zicht hebt op de hele omgeving.

Het monteren van beide camera’s is eenvoudig, maar vereist wel wat gereedschap. Je moet namelijk schroeven of pluggen in hout of steen boren. Hou daar dus rekening mee. Toch is het de meest eenvoudige installatieproces, omdat je geen enkele kabel hoeft aan te sluiten.

Functies

De Solar Wall Light Cam S120 en Solocam S220 Solar zijn IP-camera’s. Dit wil zeggen dat de camera’s in verbinding staan met je WiFI thuisnetwerk. Het installeren van de camera’s doe je met behulp van de Eufy Security-app op je smartphone, wat overigens opvallend eenvoudig is. In de app kun je meerdere Eufy-producten registeren, zodat je deze allemaal vanuit dezelfde app kunt bedienen. Je kunt ook groepen aanmaken waarin je verschillende camera’s kunt plaatsen. Een groep maakt het mogelijk om verschillende apparaten tegelijkertijd te bedienen. De gehele app is overzichtelijk en maakt snel contact met de camera’s.

Duidelijk beeld met persoonsherkenning

Beide camera’s reageren snel op bewegingen en maken zeer heldere beelden in een 2K-resolutie. Deze beelden worden lokaal op de camera opgeslagen. Wanneer de opslagruimte vol is, worden de oudste opnames overschreven met de nieuwe opnames. Wat Eufy uniek maakt tenopzichte van andere beveiligingscamera’s is het feit dat er geen abonnementskosten komen kijken bij het opslaan van de beelden. Het aanschaffen van een Eufy-camera is dus een eenmalige investering zonder extra maandelijkse kosten.

Je ontvangt een notificatie op je smartphone zodra de camera bewegingen waarneemt. Deze notificaties ontvang je wereldwijd, dus ook als je op het werk zit of op vakantie bent. Opvallend is dat de slimme software van de Eufy-camera’s mensen en andere bewegingen van elkaar kan onderscheiden. De camera maakt zelfs een screenshot van een persoon zodra hij of zij door het beeld loopt. Op deze manier weet je direct wie er allemaal rondom je huis lopen. Een voorbeeld zie je hieronder:

Nooit meer opladen

Zoals we eerder al schreven beschikken beide camera’s over een zonnepaneel aan de bovenzijde. Dit zonnepaneel zal de accu van de camera constant opladen zodra de zon schijnt. Daarom is het belangrijk dat je de camera’s niet onder een afdak plaatst. Wij hebben de camera’s een aantal weken in gebruik, maar bijna de gehele periode was het bewolkt en regenachtig. Toch zijn wij nooit tegen accu problemen aangelopen. Het zonnepaneel lijkt dus zeer gevoelig en efficiënt. De Solar Wall Light Cam S120 hangt in ons geval zelfs wat ongunstig ten opzichte van de zon en die houdt het prima vol. We zijn dan ook positief te spreken over de accu’s van de camera’s.

Heb je toch last van een snel leeglopende accu, omdat de camera bijvoorbeeld geen zon krijgt of doordat de camera door veel activiteiten rondom het huis heel veel opnames maakt? Dan kun je via de energiebeheer aanpassingen doen om het accuverbruik te verminderen. Zo kun je bijvoorbeeld de lengte van de videoclips verkorten of de detectieperioden aanpassen.

Verlichting in het donker

Wat de Solar Wall Light Cam S120 uniek maakt is de ingebouwde wandlamp die aangaat zodra er bewegingen worden waargenomen. Dit is handig voor wanneer je in het donker thuis komt, maar ook ideaal om ongewenste bezoekers af te schrikken. Je kunt in de Eufy Security-app de helderheid van de lamp en de gevoeligheid van de bewegingsdetectie aanpassen. De wandlamp geeft ruim voldoende licht om de omgeving rondom een pad of deur volledig te verlichten.

Prijs

Al dit moois is natuurlijk niet gratis. Zo krijgt de Eufy Solar Wall Light Cam S120 een adviesprijs mee van 129,99 euro en kost de Eufy Solocam S220 Solar 129,00 euro. Dit is niet heel voordelig, maar voor deze prijs krijg je wel een kwalitatief goed product. Daarnaast zijn beide camera’s bij verschillende webwinkels inmiddels voor minder geld verkrijgbaar en zijn er geen abonnementskosten aan verbonden. Op het moment van schrijven is de Eufy Solar Wall Light Cam S120 bij Coolblue verkrijgbaar voor 116 euro de de Eufy Solocam S220 Solar bij Bol.com voor 100 euro.

Conclusie

Eufy levert met de Eufy Solar Wall Light Cam S120 en de Eufy Solocam S220 Solar twee kwalitatief goede en compacte beveiligingscamera’s die doen wat ze beloven. De video opnames zijn helder en van hoge kwaliteit, de camera’s reageren snel op bewegingen, de accu’s zijn uitstekend en de wandlamp van de Solar Wall Light Cam S120 is zeer helder. Daarnaast is het installatieproces eenvoudig, werkt alles volledig draadloos en is de Eufy Security-app zeer snel en overzichtelijk. Wij zijn dan ook zeer tevreden over beide apparaten.

Voordelen

Eenvoudig te installeren. Geen kabels nodig.

Zeer heldere beelden

Compact ontwerp

Reageert snel op bewegingen

Persoonsherkenning is handige feature

Praktische en snelle mobiele app met goed overzicht van de status

Lamp van Eufy Solar Wall Light Cam S120 geeft voldoende licht

Zonnepaneel en accu werken efficiënt



