Xiaomi 14 (Ultra) Aangekondigd Voor Europese Markt

Xiaomi heeft tijdens de Mobile World Congress de Xiaomi 14-serie aangekondigd voor de Europese markt. De reguliere Xiaomi 14 krijgt in Nederland een adviesprijs mee van €990,99 en voor de Xiaomi 14 Ultra mag je €1.499.99 op tafel leggen.

Deze week, tijdens de MWC 2024 in Barcelona, presenteren veel fabrikanten hun nieuwste smartphones, tablets en andere apparaten. Uiteraard is ook Xiaomi van de partij en heeft de fabrikant onder andere de Xiaomi 14 en 14 Ultra voor de Europese markt aangekondigd. Aangezien Xiaomi de Xiaomi 14 eerder al voor de Chinese markt heeft aangekondigd zijn we niet tegen veel verassingen aangelopen.

De reguliere Xiaomi 14 beschikt over een 6,36-inch scherm met een resolutie van 2670 bij 1200 pixels, een 120Hz verversingssnelheid, een piekhelderheid van maar liefst 3000 nits en een ronde uitsparing voor de 32MP selfie-camera. Ook zijn de randen rondom het scherm nog dunner en is de onderrand zelfs maar 1,71 mm dik. Intern vinden we de Snapdragon 8 Gen 3-processor, wat momenteel de krachtigste smartphone-soc is. Daarnaast beschikt de smartphone over 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 4610 mAh accu met ondersteuning voor 90W bekabeld laden en 67W draadloos laden.

De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. Voor de camera-ervaring heeft Xiaomi samengewerkt met Leica.

Xiaomi 14 Ultra

De Xiaomi 14 Ultra is een nog krachtigere smartphone, met een 6,73-inch 120Hz AMOLED-scherm, dezelfde Snapdragon 8 Gen 3-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, maximaal 1TB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 90W bekabeld laden en 80W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens, een 50MP telelens met 3,2x optische zoom en een 50MP periscooplens lens met 5x optisch zoom.

Beide apparaten krijgen vijf jaar lang software-ondersteuning, inclusief vier grote Android-updates (tot Android 18) en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

De Xiaomi 14 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en jadegroen voor een vanafprijs van €990,99 (12GB + 512GB). De Xiaomi 14 Ultra is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit voor een vanafprijs van €1.499.99 (16GB + 512GB).