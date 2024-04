OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro Ontvangen Geen Updates Meer

De OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro, die vier jaar geleden op de markt verschenen, hebben hun laatste update ontvangen. Vanaf nu ontvangen beide smartphones dus geen updates meer. De beveiligingspatch blijft hangen op die van april 2024.

OnePlus heeft de beveiligingspatch van april 2024 uitgerold naar de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. Het is de laatste beveiligingsupdate die de smartphones ontvangen. OnePlus beloofde bij de lancering van de smartphones namelijk drie Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. De OnePlus 8 (Pro) verscheen vier jaar geleden op de markt. De iets nieuwere OnePlus 8T krijgt waarschijnlijk nog een half jaar updates.

De OnePlus 8 en 8 Pro zijn natuurlijk nog prima te gebruiken, maar naar verloop van tijd zal de beveiliging van de smartphones achterlopen ten opzichte van nieuwere smartphones. Hierdoor ben je minder goed beschermd tegen kwaadwillenden en is het misschien tijd om over te stappen naar bijvoorbeeld de OnePlus 12 of OnePlus 12R.

via [androidplanet]