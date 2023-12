Review Sony WF-1000XM5: Premium Oordopjes Met Afwisselende ANC Resultaten

Sony heeft een groot assortiment draadloze in-ear oordopjes, van voordelige oordopjes tot premium oordopjes. In deze review bespreken wij de Sony WF-1000XM5, een setjes draadloze oordopjes dat volgens Sony is uitgerust met de beste actieve noise cancelling op de markt. Lees verder om te zien of deze claim klopt en wat de WF-1000XM5 nog meer te bieden heeft.

Inhoud

Zoals altijd kijken wij voordat we het product bespreken eerst even naar de inhoud van de verpakking. Sony levert de WF-1000XM5 in een witte doos bestaande uit milieubewust papiermateriaal dat is gemaakt van bamboe, suikerrietvezels en gerecycled papier. In de verpakking vinden we de oplaadcase en de oordopjes, drie extra setjes schuimen eartips, een USB C-kabel en wat papierwerk. In deze review bekijken wij de zwarte uitvoering, maar de WF-1000XM5 is ook verkrijgbaar in het zilver.

Design

De Sony WF-1000XM5 is de opvolger van de WF-1000XM4 en zodra we de oordopjes uit de verpakking halen valt gelijk op dat de oordopjes een makeover hebben gekregen. De oordopjes zijn namelijk 25 procent kleiner en 20 procent lichter dan zijn voorganger. De oordopjes hebben een grotendeels glanzende behuizing met enkele gouden details en een matte vlakte voor de touchbediening. De compacte vormgeving en deze kleurencombinatie resulteert in een luxe uitstraling.

De WF-1000XM5 maakt niet gebruik van rubberen eartips, maar van schuimen eartips. Schuimen eartips zijn wat zachter en flexibeler dan rubberen eartips, waardoor de eartips comfortabel in je oor zitten en het oorkanaal goed afsluiten. Hierdoor kun je de oordopjes voor lange periodes dragen en worden omgevingsgeluiden goed geblokkeerd. Sony levert de WF-1000XM5 met vier maten eartips, voor kleinere en grotere oorkanalen. Alhoewel de schuimen eartips comfortabel in het oor zitten en het oorkanaal goed afsluiten, kan het zijn dat je even moet wennen als je rubberen eartips gewend bent. Ook adviseren wij om verschillende eartips uit te proberen, want het kiezen van de juiste maat eartip maakt een wereld van verschil op het gebied van zowel comfort als audiokwaliteit.

Sony levert de oordopjes in een pilvormige oplaadcase met matzwarte kleuren. Deze oplaadcase is zeer compact en heeft aan de achterzijde een USB C-poort voor het opladen en aan de voorkant een klein led-lampje. Zowel de oordopjes als het klepje van de oplaadcase worden op hun plek gehouden door magneten.

Functies

De oordopjes zien er goed uit en zitten comfortabel in het oor, ook wanneer je de oordopjes voor langere periodes achter elkaar gebruikt. Uiteraard heb je hier weinig aan als de kwaliteit van de audio slecht is of de oordopjes niet goed functioneren. Gelukkig kunnen wij mededelen dat de WF-1000XM5 prachtig geluid levert. Dit hadden we natuurlijk kunnen verwachten, want de voorganger van de WF-1000XM5 staat bekend om zijn goede audiokwaliteit. Ondanks dat de oordopjes van de WF-1000XM5 een stuk kleiner zijn behouden de oordopjes de zuivere en duidelijke audio waarbij je verschillende instrumenten goed van elkaar kunt onderscheiden.

Zowel de hoge als lage frequenties komen goed over, ook wanneer we het volume flink opkrikken. Om de premium geluidskwaliteit met een brede frequentieweergave mogelijk te maken heeft Sony de oordopjes uitgerust met 8.4mm drivers en een zogeheten “Dynamic Driver X”. Tijdens onze eerste test viel de bass wat tegen, maar het gebruik van een andere maat eartip loste dit probleem op. Het is dus erg belangrijk dat je de juiste eartip gebruikt die je oorkanaal goed afsluit. Daarnaast kun je de bass in de equalizer altijd zelf nog wat omhoog krikken om een wat voller geluid te creëren.

De Sony WF-1000XM5 heeft ondersteuning voor LDAC en 24-bits audioverwerking. Hierdoor kun je genieten van hi-res audio met kristalhelder geluid. Dankzij Bluetooth 5.3 kun je met 2 apparaten tegelijkertijd verbinden en kun je rekenen op een constante stabiele verbinding tussen de oordopjes en het audio-apparaat.

Sommige mensen hebben een voorkeur voor touchbediening terwijl andere mensen liever fysieke drukknoppen gebruiken. Voor het bedienen van de WF-1000XM5 heeft Sony gekozen voor touchbediening. Deze aanraakgevoelige behuizing reageert vlot en kan enkele en dubbele tikken goed van elkaar onderscheiden. De bediening is makkelijk en direct, maar soms wat gevoelig als je de oordopjes wat corrigeert.

De bediening van de oordopjes kun je ook eenvoudig aanpassen via de bijbehorende Headphones Connect-app. Zo kun je zelf aangeven met welk oordopje je de muziek wilt bedienen en met welk oordopje je de ANC of spraakassistent wilt activeren. Het is ook mogelijk om beide oordopjes dezelfde functies te geven, zodat je bijvoorbeeld met zowel het linker- als het rechter oordopje de muziek kunt pauzeren.

Met dezelfde Headphones Connect-app kun je ook je oorvorm analyseren, waarbij je foto’s van je oren maakt zodat de app de audio van de oordopjes kan optimaliseren op basis van de vorm van jouw oren. Daarnaast kun je een eigen equalizer creëren op basis van een aantal audiotesten en is er ondersteuning voor 360 graden audio met headtracking. De Headphones Connect-app is dus een vrij uitgebreide app met veel features.

ANC

Beide oordopjes beschikken over 3 microfoons die worden gebruikt voor het telefoneren en het wegfilteren van omgevingsgeluiden (ANC). Ook op dit gebied kan de Sony WF-1000XM5 concurreren met andere populaire high-end ANC oordopjes. Sterker nog, Sony claimt dat de WF-1000XM5 momenteel de beste actieve noise cancelling in-ear headset op de markt is, maar wij merken afwisselende resultaten.

De oordopjes maken namelijk gebruik van zogeheten “Adaptive Active Noise Cancellation”. Hierdoor is de WF-1000XM5 in staat om de ANC aan te passen aan de hand van de omgeving en je activiteiten. Dit is zowel een pluspunt als een minpunt. In drukke omgevingen met veel ruis en lawaai, zoals bijvoorbeeld op een treinstation of in een vliegtuig, gaat de ANC vol aan waardoor vrijwel alle omgevingsgeluiden worden weggefilterd en het ineens muisstil is. In deze situaties behoort de WF-1000XM5 inderdaad tot de betere oordopjes op de markt.

In stille omgevingen zijn we echter minder te spreken over de ANC. Als je namelijk in een stille ruimte zit, zoals bijvoorbeeld in een kantoor, dan is de ANC veel minder aanwezig. Hierdoor kun je de klikken van je computermuis of een pratende collega nog gewoon horen. Gelukkig is ANC in deze situaties minder belangrijk, maar het zou prettiger zijn als je zelf zou kunnen aangeven dat je de ANC in alle omgevingen 100% wilt openzetten. Onze ervaring is dus afwisselend, met zeer goede noise cancelling in omgevingen met veel lawaai, en minder goede resultaten in al stille omgevingen.

Wel is het zo dat je dankzij Sony’s slimme ANC technologie minder last hebt van een vervelend gevoel in je oor. Bij sommige oordopjes met zeer agressieve ANC-functie voelt het soms alsof je door een tunnel rijdt, waarbij je een drukkend gevoel in je oren voelt. De ANC van de WF-1000XM5 reageert echter een stuk subtieler en filtert alleen de geluiden weg die het ook daadwerkelijk waarneemt. Dit is vooral bij langer gebruik prettig.

Net als zijn voorganger kan de WF-1000XM5 niet alleen omgevingsgeluiden blokkeren, maar ook omgevingsgeluiden doorlaten en versterken. Dit is handig als je bijvoorbeeld met je collega’s wilt praten zonder steeds je oordopjes in en uit te doen. Sony heeft de microfoons van de WF-1000XM5 verplaatst naar een andere locatie, zodat je geen last meer hebt van windgeruis wanneer je de omgevingsgeluiden doorlaat en het hard waait.

Accuduur

De oordopjes hebben een accuduur van maximaal 8 uur met ANC ingeschakeld. Dat is aan de langere kant voor draadloze oordopjes en precies lang genoeg voor een volle werkdag. Uiteraard heeft het volume van de oordopjes en het voeren van lange telefoongesprekken een impact op de accuduur, waardoor een accuduur van 7 uur realistischer is.

Zoals wij eerder al schreven is de meegeleverde oplaadcase zeer klein. Hierdoor bevat de oplaadcase ook een relatief kleine accu waarmee je de oordopjes “slechts” twee keer kunt opladen. Dit resulteert in een totale accuduur van zo’n 24 uur. Een accuduur van 24 uur is prima, maar niet uitzonderlijk. Wel is het dankzij de kleine vormfactor geen enkel probleem om de oplaadcase in je broekzak te stoppen. Daarnaast heeft de oplaadcase ondersteuning voor snelladen, waardoor je de oordopjes slechts 3 minuten in de oplaadcase hoeft te plaatsen om weer een uur naar muziek te kunnen luisteren. De oplaadcase zelf kun je opladen met een USB-C kabel of met een draadloze Qi-lader.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De WF-1000XM5 oordopjes zijn mede dankzij het gewicht en de schuimen eartips comfortabel om voor langere periodes te dragen. Ook de bijbehorende oplaadcase heeft een mooie compacte vormgeving die makkelijk in je broekzak past. De geluidskwaliteit van de oordopjes is erg zuiver en de noise cancelling zorgt ervoor dat je in een lawaaierige omgeving in stilte kunt genieten van je muziek. Daarnaast kun je met de Headphones Connect-app de audio naar eigen smaak optimaliseren en eenvoudig de touch-bediening aanpassen.

Een accuuduur van 8 uur met ANC ingeschakeld is zeer netjes voor in-ear oordopjes, maar de meegeleverde oplaadcase heeft niet een hele grote accu. Ook valt de ANC tegen in stille omgevingen, zoals bijvoorbeeld thuis of op het kantoor. Daarnaast is de Sony WF-1000XM5 met een prijskaartje van 249 euro niet het goedkoopste setje oordopjes.

Voordelen

– Uitstekende ANC in lawaaierige omgevingen

– Zuiver en heldere audio

– Zeer comfortabel om te dragen

– Eenvoudig te bedienen

– Compact setje

Nadelen

– ANC heeft weinig impact in stille omgevingen

– Prijzige oordopjes

De Sony WF-1000XM5 is bij verschillende Nederlandse webwinkels te koop voor 249 euro. Bij Coolblue zijn de oordopjes verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilver.