Review AGM Pad P2: 11-inch Scherm en LTE Voor Slechts 269 Euro

We hebben altijd een smartphone bij de hand, maar voor sommige taken is het hebben van een groter scherm gewoon prettiger. Daarom kijken wij in deze review naar een tablet die zowel een groot scherm heeft als aantrekkelijk geprijsd is. Maak kennis met de AGM Pad P2, een 11-inch tablet met LTE-ondersteuning en een prijskaartje van slechts 269 euro.

Inhoud

Zoals gebruikelijk kijken wij eerst even naar de inhoud van de verpakking. De AGM Pad P2 komt in een stevige gele doos met aan de zijkant een overzicht van de specificaties. In deze review bekijken wij de LTE-uitvoering, maar de tablet is in sommige landen ook verkrijgbaar als WiFi-only model.

Zodra we de doos openen zien we de tablet. Onder deze tablet vinden we nog een aantal extra’s, waaronder een sticker met AGM Mobile’s slogan “Find Your Glory”, een SIM-tool, een quick start guide, een garantiekaart, een 20W power adapter en een USB-kabel. Kortom een compleet pakket! Wij ontvingen ook een bijbehorende beschermhoes, die AGM Mobile tijdelijk gratis meelevert.

Design

Zoals de naam al doet vermoeden is de AGM Pad P2 de tweede tablet in de Pad P-serie. Opmerkelijk is dat AGM Mobile bij de AGM Pad P2 voor een iets andere strategie heeft gekozen. Waar bij de AGM Pad P1 de focus vooral ligt op de “rugged” behuizing, is de AGM Pad P2 een tablet met een wat groter scherm en een modernere uitstraling.

De AGM Pad P2 heeft een 10.95-inch scherm met een Full HD-resolutie. De randen rondom het scherm zijn wat dikker dan die van bijvoorbeeld de nieuwste Galaxy Tab S-tablets, maar voor een budget-tablet zijn de schermranden redelijk dun. Het metalen frame is aan alle zijkanten plat en heeft afgeronde hoeken. Ook zien we rondom de behuizing enkele plastic lijnen. Deze lijnen zorgen voor een betere verbinding met het WiFi- en 4G-netwerk.

Aan de bovenkant vinden we twee luidsprekerroosters en een aan/uit-knop. Onderop vinden we opnieuw twee luidsprekerroosters, samen met een USB-C aansluiting, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een poort voor zowel een SIM-kaart als een microSD-kaart. De volumeknoppen zitten aan de rechterzijde. Als laatste zien we aan de achterkant nog twee ronde modules voor de camera-setup. Deze modules steken behoorlijk ver uit de behuizing. Gelukkig wordt dit nadeel opgeheven door de meegeleverde hoes. Na het plaatsen van de tablet in deze hoes, valt de camera nagenoeg gelijk met de achterkant van de hoes. In de hoes van AGM Mobile is ook nog plek voor een stylus.

Prestaties

De AGM Pad P2 draait uit de doos op Android 14 en haalt zijn kracht uit de MediaTek Helio G99-processor. De Mediatek Helio G99 is een populaire mid-range processor die ook aanwezig is in de Samsung Galaxy A24, de Galaxy Tab A9, de Motorola Moto G72 en de Oppo Reno 8T. De Mediatek Helio G99 is geoptimaliseerd voor gaming en vloeiende beelden en dat is merkbaar tijdens het scrollen door webpagina’s, apps en de interface.

Het 11-inch scherm van de AGM Pad P2 is helder en duidelijk en heeft een 90Hz verversingssnelheid. Wel is het beeldscherm erg glanzend, waardoor je af en toe last kunt hebben van weerkaatsing van externe beelden. Hierdoor moet je tijdens zonnige dagen soms de kijkhoek aanpassen om de reflecties van ramen te voorkomen.

De AGM Pad P2 beschikt over 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. 8GB werkgeheugen is voldoende om zwaardere games te spelen en om te multitasken, maar als de 8GB hardwarematige werkgeheugen niet genoeg is, dan kun je softwarematig 8GB opslagruimte omzetten in virtuele werkgeheugen om de totale hoeveelheid werkgeheugen te verdubbelen.

De aanwezige 256GB opslagruimte is ruim voldoende om applicaties en games te installeren en films te downloaden. Mocht je toch niet genoeg opslagruimte hebben, dan kun je de opslagruimte dankzij de microSD-kaartslot uitbreiden met maximaal 512GB.

AGM Mobile heeft twee versies van de Pad P2 uitgebracht. Het gaat om een “WiFi-only” model en een “WiFi + Cellular” model. Deze laatste uitvoering heeft ondersteuning voor Dual SIM, waardoor je het internet op kunt via het 4G-netwerk wanneer WiFi niet beschikbaar is. Hierdoor kan je echt overal je tablet ten volle benutten.

Camera

Het design van de camera-module geeft de indruk dat de AGM Pad P2 beschikt over een dubbele rear-camera aan de achterzijde. Dit is echter niet het geval, want de rear-camera bestaat uit een enkele 50MP camera. In de tweede module vinden we namelijk de led-flitser.

Nu is een camera bij een tablet doorgaans een wat minder belangrijk punt dan bij een smartphone, maar het is goed om te weten dat je met de AGM Pad P2 zowel binnen als buiten redelijke foto’s kunt schieten. De foto’s hebben natuurlijke kleuren, maar zijn wel wat aan de zachte kant. Je kunt zeker bruikbare foto’s schieten, maar verwacht geen premium resultaten. Voor selfies en videobellen heeft AGM Mobile de tablet uitgerust met een 8MP selfie-camera. Hieronder zie je een aantal foto’s die wij hebben gemaakt met de 50MP camera van de Pad P2.

Accu

De AGM Pad P2 is uitgerust met een 7850mAh accu. Dit is redelijk groot voor een tablet van dit formaat en je kunt de tablet dan ook gerust vele uren achter elkaar gebruiken. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy Tab A9 Plus, die ook beschikt over een 11-inch scherm, is voorzien van een 7040mAh accu. Daarnaast heeft de AGM Pad P2 ondersteuning voor 20W snelladen, ten opzichte van de 15W snelladen van de Galaxy Tab A9 Plus.

Audio

Een tablet met een groot scherm is ideaal om series en films op te kijken, maar tijdens het kijken van een mooie film is de audio net zo belangrijk als de visuals. Bij de AGM Pad P2 kun je zowel een bekabelde 3.5mm headset als een bluetooth-headset (BTS 5.2) gebruiken. De tablet is echter ook uitgerust met stereo-speakers aan de boven- en onderkant van de behuizing. Deze speakers leveren een flink volume met duidelijke mid- en high-tonen. Een stevige bass ontbreekt, maar over het algemeen heeft de AGM Pad P2 prima speakers.

Conclusie (voordelen / nadelen)

Ben jij opzoek naar een tablet met een groot scherm en wil je daar niet al te veel geld voor uitgeven? Dan is de AGM Pad P2 zeker het overwegen waard. Voor slechts 269 euro haal je een tablet in huis die niet alleen een groot scherm heeft en prima te gebruiken is voor browser op het internet, het streamen van films en om mee te gamen, maar ook ondersteuning heeft voor een Dual-SIM. Dankzij deze ondersteuning kun je ook zonder WiFi-verbinding het internet op en bijvoorbeeld videobellen met collega’s en vrienden.

De tablet heeft goede speakers en draait uit de doos op Android 14, de nieuwste versie van Android. Met een gewicht van 530 gram en een dikte van 7.5mm is de tablet compact en licht genoeg voor langdurig gebruik. Het enige nadeel is dat het scherm wat glanzend is en daardoor reflecties sneller zichtbaar zijn.. Ook weten we niet hoeveel Android-updates de tablet ontvangt.

Kortom: een erg mooie midrange tablet die zeker doet wat het belooft en vele mogelijkheden heeft. Zeker door de prima prijs een goede aanschaf.

Voordelen

Aantrekkelijk prijskaartje

Groot 11-inch scherm

4G LTE-ondersteuning (Dual-SIM)

Degelijke bouwkwaliteit

256GB opslagruimte + MicroSD-kaartslot

Nadelen

Vrij reflecterend scherm

Onduidelijk hoeveel Android-updates de tablet ontvangt

Interesse in de AGM Pad P2, dan kun je de tablet bestellen op de officiële website van AGM Mobile. De tablet kost 269 euro en komt met 2 jaar garantie.