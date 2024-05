“Google Brengt Drie Pixel 9-smartphones Op De Markt”

Als we de laatste geruchten mogen geloven is Google van plan om dit jaar niet twee, maar drie smartphones uit te brengen voor in de Pixel 9-serie. Volgens beelden van een hoesjesmaker is de derde smartphone een grotere uitvoering van de Pixel 9 Pro.

De afgelopen jaren brengt Google elk jaar een reguliere uitvoering en een Pro-uitvoering van zijn vlaggenschip-smartphone op de markt. In september of oktober zal Google de Pixel 9 en 9 Pro introduceren, maar volgens de geruchten brengt Google mogelijk nog een derde uitvoering op de markt. Beelden van hoesjesmaker Thinborne tonen namelijk niet alleen de Pixel 9 en de Pixel 9 Pro, maar ook een extra Pro XL model.

Het is niet voor het eerst dat er geruchten opduiken over een grotere Pixel 9. De beelden van Thinborne lijken de eerdere berichten dus te bevestigen. Ook Androidcentral meldt dat de website drie hoesjes heeft ontvangen voor drie verschillende Pixel 9-modellen. Opmerkelijk is dat de Google Pixel 9 Pro XL kleiner zou zijn dan de huidige Pixel 8 Pro. Google is waarschijnlijk van plan om ook de Pixel 9 en 9 Pro compacter te maken.

Op de beelden van Thinborne zien we overigens ook al een hoesje voor de Pixel Fold 2. Dit geeft de indruk dat Google van plan is om de Pixel Fold 2 tegelijk met de Pixel 9-serie te introduceren.

via [AW]