Review tado° Slimme Radiatorknop Starterskit V3+: Simpel Besparen Op Energierekening!

De energierekening is iets waar wij in ons leven allemaal mee te maken krijgen, maar vooral sinds de prijsstijgingen van de afgelopen jaren is dit iets waar niemand naar uitkijkt. Gelukkig zijn er producten die je kunt aanschaffen die kunnen helpen de energierekening zo laag mogelijk te houden. In deze review kijken wij naar de slimme radiatorknop van tado°, die jou meer controle geeft over de temperatuur in de kamer.

Inhoud

Tado° levert de slimme radiatorknop met een aantal accessoires die je nodig hebt voor de installatie van de knop. Zo vinden we in de verpakking naast de radiatorknop ook nog een Internetbridge voor het maken van een verbinding met de router, een Netvoedingsadapter (zowel UK als EU), een USB-kabel, een Ethernet-kabel en een setje verschillende adapters die het mogelijk maken om de radiatorknop op alle type kachels te monteren. Al met al een zeer complete set.

Installatie

Een van de voordelen van de slimme thermostaat van tado° is het gemak waarmee je de thermostaat kunt installeren. Het is onnodig om een specialist in te huren en de tado°-app geeft duidelijke instructies tijdens het installatieproces.

Om te beginnen download je de tado°-app op jouw Android of iOS-apparaat. Log in in de tado°-app en klik je op de grote blauwe knop om een apparaat toe te voegen. Kies vervolgens het juiste product en scan de QR-code aan de binnenkant van de thermostaat. Na het plaatsen van de batterijen in de thermostaat kun je verder met het aansluiten van de thermostaat.

Voordat je de thermostaat aansluit op de kachel is het echter belangrijk om de thermostaat te pairen met de bijbehorende internet-bridge. Deze bridge sluit je met de meegeleverde UTP kabel aan op jouw router, zodat de thermostaat een verbinding kan maken met het internet en jij vanaf overal de thermostaat kunt bedienen met de tado°-app. Om de internet-bride en de thermostaat met elkaar te pairen, moet je de knoppen op beide apparaten 3 seconden ingedrukt houden. Het kan een paar minuten duren voordat het pairingproces is afgerond. Je kunt nu verder met het aansluiten van de slimme thermostaat op jouw kachel.

Verwijder eerst de oude thermostaat van de kachel. Mogelijk heb je een tang nodig om deze thermostaat los te draaien. Bij het losdraaien van de thermostaat komt geen water vrij, dus daar hoef je je geen zorgen om te maken. Tado° levert de slimme thermostaat met verschillende adapters zodat je de thermostaat kunt monteren op alle reguliere kachels. Nadat je de juiste adapter hebt gemonteerd draai je hierop eerst de achterplaat van de slimme thermostaat. Vervolgens kun je de thermostaat met een kleine draai naar rechts vastdraaien op deze achterplaat. Het monteren van de slimme thermostaat is nu klaar, waarna de thermostaat zichzelf automatisch zal kalibreren. Dit kan even duren. In de tado°-app kun je nu aangeven in welke kamer je de thermostaat hebt geïnstalleerd en kun je de thermostaat een naam geven. Op deze manier hou je een duidelijk overzicht als je van plan bent om meerdere tado° thermostaten in jouw huis te installeren.

Werking

Nu je de slimme thermostaat van tado° hebt geïnstalleerd kun je direct aan de slag. De thermostaat werkt net als een normale mechanische thermostaat, alleen kun je de thermostaat nu per graad Celsius instellen. Je kunt de thermostaat gewoon handmatig bedienen door aan de knop te draaien. Je krijgt de ingestelde temperatuur dan te zien op het schermpje van de thermostaat. Dit minimalistische schermpje maakt gebruik van witte led-lampjes en is duidelijk leesbaar.

Het is echter ook mogelijk om de slimme thermostaat te bedienen met de app. Je kunt de temperatuur eenmalig aanpassen, maar je kunt ook een programma voor de hele week programmeren. Je kunt hierbij per tijdvak aangeven wanneer de kachel een gewenste temperatuur moet hebben. Dit is handig als je een vast werkschema hebt en bijvoorbeeld elke dag om 6 uur thuiskomt. Je geeft dan aan dat de kachel gedurende de werkdag uit staat en om half 6 aan gaat zodat de kamer warm is wanneer je om 6 uur thuiskomt.

Ook is het goed mogelijk dat je alleen ‘s weekends gebruikmaakt van de hobbykamer. Hierdoor is het verstandig om in de tado°-app bijvoorbeeld in te stellen dat de kachel in de hobbykamer de hele week uit staat, behalve op zondag. Door slimme tijdschema’s aan te maken verbruikt de kachel nooit onnodig energie wanneer niemand in de kamer is en kun jij de energierekening zo laag mogelijk houden.

Daarnaast is tado° in staat om de weerberichten in de gaten te houden en zich daarop aan te passen. Is het een warme dag waarbij de zon op het raam schijnt, dan houdt tado° daar rekening mee en wordt er minder gestookt. Is het een koudere periode, dan doet tado° het tegenovergestelde. Hierdoor verbruik jij niet onnodig energie en bespaar je op de energierekening.

Auto-Assist functies

Wil je meer uit je tado°-producten halen, dan kun je een Auto-Assist abonnement afsluiten, waarbij je toegang krijgt tot meer slimme functies zoals Geolocatie. De Geolocatie-functie maakt gebruik van WiFi-signalen en GPS om te bepalen of iemand thuis is. Op deze manier kan tado° de kachel automatisch uitschakelen als niemand thuis is of de kachel juist opwarmen wanneer je onderweg bent naar huis. Je kunt meerdere smartphone-gebruikers toevoegen die van deze Geolocatie-functie gebruik kunnen maken.

Ook krijg je met Auto-Assist toegang tot Open Raam Detectie. Zoals de naam al doet vermoeden kan Open Raam Detectie herkennen of een raam dicht is of op een kier staat. Staat het raam open, dan stopt tado° met het opwarmen van de kamer om energie te besparen. Daarnaast geeft de Energy IQ-feature een duidelijk overzicht van het energieverbruik en de kosten. Deze overzichten kun je vergelijken met eerdere periodes, zodat je duidelijk kunt zien of je meer of minder energie hebt verbruikt dan voorgaande maanden. Als laatste kan Care & Protect de verwarming in de gaten houden om storingen te voorkomen en je informeren bij problemen. Een abonnement op Auto-Assist kost 3,99 euro per maand of 29,99 euro per jaar.

Open Raam Detectie Tijdschema Geolocatie

Prijs

De Slimme Radiatorknop – Starterskit V3+ krijgt een adviesprijs mee van 149,99 euro, maar is momenteel bij Coolblue verkrijgbaar voor 119 euro. Dit is de prijs voor de starterskit met één slimme radiatorknop en de internet-bridge, maar je kunt ook een starterskit met meerdere radiatorknoppen kopen. Je hebt de keuze tussen 1 tot 12 radiatorknoppen, zodat je in één keer alle radiatoren in je huis kunt voorzien van een slimme knop. Bekijk hier een volledig overzicht van de verschillende pakketten.

Conclusie (Voordelen/Nadelen)

Wil jij wat doen aan jouw hoge energierekening of zoek jij een eenvoudigere manier om de temperatuur in jouw huis te bedienen? Dan is de tado° Slimme Radiatorknop Starterskit V3+ een interessante investering. De installatie van de thermostaat is zeer eenvoudig en ook de bijbehorende tado°-app is makkelijk in gebruik. Hierbij maakt het niet uit of je één of tien thermostaten installeert.

Na het instellen van tijdschema’s in de tado°-app is het handmatig bedienen van de temperatuur in jouw huis verleden tijd. Mocht je toch ongepland op andere tijden thuis zijn, dan open je gewoon de tado°-app en pas je de temperatuur van de gewenste thermostaat binnen enkele seconden aan. Het is dus niet meer nodig om naar de kachel te lopen. En ga je op vakantie, dan kun je de kachel gewoon vanuit je hotelkamer bedienen, mocht dit nodig zijn.

De aanschaf van één of meerdere tado° thermostaten is niet voordelig, maar het is een product dat je voor vele jaren kunt gebruiken. Met behulp van tijdschema’s en GPS-instellingen kun je al deze jaren onnodig energieverbruik voorkomen, waardoor je de investering weer terug kunt verdienen. Niet te vergeten het gemak dat de tado° thermostaat met zich meebrengt. Je kunt de tado° Slimme Radiatorknop Starterskit V3+ hier kopen.