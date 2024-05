Vermoedelijke Adviesprijs Van Motorola Razr 50 Ultra Gelekt

Motorola is van plan om binnenkort de Razr 50 Ultra te introduceren en de opvouwbare smartphone is al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit. Dit keer is de Motorola Razr 50 Ultra vroegtijdig in een Europese webwinkel verschenen, waarbij zowel de adviesprijs als enkele specificaties werden genoemd.

De bron Deal N Tech spotte de Motorola Razr 50 Ultra op de website van een Europese webwinkel. Op de website werd een prijskaartje van 1200 euro vermeld voor de variant met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Naast de hoeveelheid RAM en ROM werden ook een aantal kleuren genoemd. De smartphone verschijnt volgens de website op de markt in de kleuren Blue, Green en Peach Fuzz.

Qua ontwerp lijkt de Razr 50 Pro volgens eerdere berichten erg veel op zijn voorganger, waarbij het coverscherm opnieuw is voorzien van twee ronde uitsparingen voor de camera-setup. De power- en volumeknoppen zitten allebei aan de rechterkant. Meer specificaties en een releasedatum ontbreken nog, maar aangezien de smartphone steeds vaker voorbijkomt in het geruchtencircuit verwachten we dat de officiële introductie niet lang meer op zich laat wachten.

via [AW]