Google Agenda-update Maakt Maand Selecteren Eenvoudiger

Google rolt een kleine update uit naar de Google Agenda-app. Na de update kunnen gebruikers dankzij een aangepaste interface sneller navigeren naar een desbetreffende maand.

Het gaat om een server-side update die door Google zelf zal worden uitgerold naar de Google Agenda-app. Na de update is het mogelijk om op een snellere manier te navigeren naar een maand. In de agenda zie je namelijk niet alleen de dagen van de maand, maar onder in beeld ook de optie om snel te navigeren naar een andere maand. Dit zijn niet alleen de maanden van het huidige jaar, want je kunt ook verder scrollen naar maanden van volgende en vorige jaren.

Je hoeft niet zelf naar de Google Play Store te gaan om de nieuwste versie van Google Agenda te downloaden. Google rolt de update namelijk op de achtergrond uit, waardoor de nieuwe functie vanzelf beschikbaar komt.

via [droidapp]