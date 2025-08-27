Pokémon GO Verhoogt Levellimiet Naar 80

Niantic, de ontwikkelaar van Pokémon Go, verhoogt vanaf 15 oktober de levellimiet van level 50 naar level 80. Niantic heeft dit besluit genomen om het spel te “herbalancering”, waarbij spelers regelmatiger levelen en beloningen ontvangen.

Al sinds 2020 kunnen spelers van Pokémon Go niet hoger levelen dan level 50. Om het voor spelers aantrekkelijker te maken verhoogt Niantic het levellimiet nu echter naar 80. Heb jij level 50 nu al bereikt, dan kun je tot 15 oktober de extra verdiende “XP” opsparen om vanaf 15 oktober direct te levelen. Exacte details over hoe dit werkt heeft Niantic echter nog niet bekendgemaakt.

Beloningen die trainers normaal kregen tussen level 40 en 50, inclusief de Level 50 Jacket, zijn vanaf 15 oktober niet meer beschikbaar. Het is onduidelijk welke beloningen Niantic als vervanging zal aanbieden.

via [tweakers]