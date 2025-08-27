Budget-smartphone Samsung Galaxy A07 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft een nieuwe smartphone gepresenteerd. De Samsung Galaxy A07 is een budget-smartphone die zes jaar lang Android-updates ontvangt. We verwachten in Nederland een adviesprijs van zo’n 150 euro.

De opvolger van de Samsung Galaxy A06 verschijnt als eerste op de markt in Indonesië en Oekraïne, maar komt naar verwachting ook snel naar Nederland. Ondanks dat het gaat om een budget-smartphone kunnen gebruikers rekenen op zes jaar lang Android-updates. Dit is opvallend lang voor een smartphone in deze prijsklasse. Uit de doos draait de Galaxy A07 op Android 15 met de One UI 7-schil.

De Samsung Galaxy A07 beschikt over een 6,7-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een HD+-resolutie. Intern beschikt de smartphone over een MediaTek Helio G99-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W laden, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De smartphone meet 167,4 x 77,4 x 7,6 millimeter en weegt 184 gram.

Op dit moment is de Samsung Galaxy A07 nog niet voor Nederland en België aangekondigd, maar de Galaxy A06 verscheen wel bij ons op de markt. We verwachten daarom dat de Galaxy A07 over niet al te lange tijd ook de Benelux bereikt.

via [droidapp]