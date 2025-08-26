“OPPO Find X9 Pro Krijgt 7550mAh Accu”

Volgens de geruchten krijgt Oppo’s volgende vlaggenschip-smartphone een accu met een zeer hoge accucapaciteit. De Oppo Find X9 Pro zou namelijk beschikken over een 7550mAh accu.

De meeste smartphones beschikken over een accucapaciteit van zo’n 5000 mAh. Het afgelopen jaar zien we dankzij nieuwe technologieën echter steeds meer smartphones met een hogere accucapaciteit. Zo hebben zowel Realme als Xiaomi al smartphones aangekondigd met een 7000 mAh accu. Oppo doet daar nog een stapje bovenop, aldus Smartprix.

Smartprix claimt dat de OPPO Find X9 Pro beschikt over een 7550mAh accu. Dat is een forse upgrade ten opzichte van de 5910mAh accu in de Find X8 Pro, die al een behoorlijk grote accu heeft. De bron weet niet hoe dik de behuizing van de Find X9 Pro is, maar we verwachten niet dat de behuizing veel dikker is dan die van zijn voorganger.

Als laatste claimt de bron dat de vierde camera met 6x optische zoom ontbreekt op de OPPO Find X9 Pro. In plaats daarvan krijgt de smartphone een zoomcamera met 3x optische zoom en een grotere sensor. De introductie van de OPPO Find X9 Pro zal ergens dit najaar plaatsvinden.

via [tweakers]