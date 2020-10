“Introductie Huawei Mate 40 (Pro) Op 22 Oktober”

Huawei zal waarschijnlijk binnenkort de Mate 40-serie introduceren. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Rodent950 heeft de Chinese fabrikant op 22 oktober een presentatie ingepland.

Huawei ziet een zware tijd tegemoet. Het bedrijf heeft namelijk steeds meer last van de Amerikaanse sancties. Zo mag onder andere het Taiwanese TSMC sinds 15 september geen Kirin-chips meer leveren aan Huawei. Huawei zou nu bij het Taiwanese MediaTek hebben aangeklopt om daar chips te kopen, maar MediaTek is minder populair dan de concurrerende fabrikanten. Dit zal dus ook effect hebben op de populariteit van Huawei. Wel zou Huawei nog een flinke voorraad Kirin-chips hebben liggen wat genoeg zou moeten zijn om miljoenen Mate 40-toestellen met een Kirin-chip uit te rusten.

De Mate 40-serie bestaat uit de Huawei Mate 40, Mate 40 Pro en de Mate 40 Pro Plus. Volgens de tech-lekker Rodent950 zal de introductie van de Mate 40-serie op 22 oktober plaatsvinden, waarna de smartphones op 30 oktober in China op de markt verschijnen. De bron heeft nog geen informatie over een internationale lancering. Volgens bronnen van WinFuture komt de serie voorlopig echter niet naar Europa.

