Renders Tonen Samsung Galaxy A56 Met Nieuw Camera-eiland

Samsung zal volgend jaar de opvolger van de Galaxy A55 introduceren en op het internet zijn nu een aantal renders opgedoken die het uiterlijk van de smartphone alvast laten zien. Volgens de geruchten krijgt de Samsung Galaxy A56 onder andere een camera-eiland.

De doorgaans goedgeïnformeerd bron Onleaks heeft renders van de Galaxy A56 gedeeld. De renders zijn gebaseerd op de laatste geruchten en op mallen die accessoiremakers gebruiken. De renders tonen een iets aangepast ontwerp. De huidige Galaxy A55 beschikt over drie losse camera’s aan de achterzijde, maar de Galaxy A56 krijgt over een ovalen camera-eiland waarin de drie lenzen zijn geplaatst. Mogelijk kiest Samsung voor dit nieuwe ontwerp om een groter verschil te creëren tussen de Galaxy A-serie en de duurdere Galaxy S-serie.

De Samsung Galaxy A56 heeft verder een plat scherm en vlakke zijkanten. Aan de zijkant vinden we ook een “key island” voor de fysieke knoppen. De smartphone beschikt waarschijnlijk over een Exynos 1580-processor en over ondersteuning voor 45W snelladen. De huidige Galaxy A-smartphones kunnen met slechts 25W snelladen, dus dit is een welkome upgrade.

Meer informatie over de specificaties hebben we nog niet, maar de komende weken en maanden zullen hoogstwaarschijnlijk meer specificaties uitlekken. De officiële introductie zal naar verwachting in maart plaatsvinden, want de Galaxy A55 verscheen ook in maart.

via [AW]