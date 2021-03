Foto’s En Prijzen Van Poco X3 Pro Gelekt

Er is nieuwe informatie uitgelekt over de nieuwste smartphone van Poco. De Poco X3 Pro is te zien op verschillende foto’s en ook zijn de prijzen en verschillende specificaties uitgelekt.

Poco, een merk dat is opgestart door Xiaomi, is van plan om binnenkort de Poco X3 Pro te introduceren. Volgens de laatste berichten zal de officiële introductie op 30 maart plaatsvinden. Via tech-lekker Ishan Agarwal zijn nu de bovenstaande beelden uitgelekt. We zien dat de smartphone een ronde camera-module krijgt en dat het scherm een kleine uitsparing heeft voor de selfie-camera. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en achterop zien we nog een groot Poco-logo.

Volgens de geruchten beschikt de Poco X3 Pro over een 120Hz scherm, een Snapdragon 860-processor en een 5200 mAh accu met ondersteuning voor 33 Watt snelladen. De uitvoering met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost vermoedelijk 269 euro. Voor 319 euro krijg je 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Na de officiële introductie op 30 maart zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]