Samsung Laat Weten Dat Galaxy Note-serie Voorlopig Blijft Bestaan

Het afgelopen jaar zijn er regelmatig geruchten opgedoken die claimen dat Samsung stopt met de Galaxy Note-serie. De CEO van Samsung heeft nu echter gereageerd op deze berichten en aangegeven dat Galaxy Note-smartphones voorlopig niet verdwijnen.

CEO DJ Koh laat weten dat er in de toekomst zeker nieuwe Galaxy Note-smartphones op de markt verschijnen. De high-end specificaties in combinatie met de S Pen maakt de Galaxy Note-serie een belangrijke serie voor zowel Samsung als de consument.

Dit jaar zal echter geen nieuwe Galaxy Note op de markt verschijnt. Dit heeft onder andere te maken met de tekorten van verschillende onderdelen, waaronder chips. Hierdoor is het niet mogelijk om dit jaar miljoenen toestellen te produceren. In 2022 krijgen we wel weer een nieuwe Galaxy Note-model te zien, maar details hierover hebben we nog niet. Het is nog onduidelijk of de introductie weer in augustus zal plaatsvinden of dat Samsung dit keer voor een andere maand kiest.

via [androidplanet]