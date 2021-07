Samsung Galaxy Watch 4 Classic Nu Te Zien In 360 Graden Render

De afgelopen dagen duiken regelmatig details op over de volgende smartwatch van Samsung. Zo weten we dat de Galaxy Watch 4 draait op Wear OS, hoeveel de smartwatch waarschijnlijk gaat kosten en dat er naast een reguliere Galaxy Watch 4 ook een duurdere Galaxy Watch 4 Classic op de markt verschijnt. Nu is het uiterlijk van de Galaxy Watch 4 Classic te zien op een 360-graden render.

Samsung zal de Galaxy Watch 4 hoogstwaarschijnlijk op 11 augustus introduceren, maar we hoeven niet nog een maand te wachten voordat we weten hoe de smartwatch er uit komt te zien. Tech-lekker Evan Blass heeft op Twitter namelijk 360-graden-beelden van de Galaxy Watch 4 Classic gedeeld. We zien de smartwatch van alle kanten in drie verschillende kleuren.

Galaxy Watch4 Classic pic.twitter.com/RDI6cq4ToR — Evan Blass (@evleaks) July 4, 2021

De Galaxy Watch 4 zou onder andere in staat zijn om je vetpercentage en bloedsuiker te analyseren. De smartwatch komt wel met een flink prijskaartje die kan oplopen tot maximaal 500 euro, aldus de geruchten. In tegenstelling tot voorgaande Galaxy smartwatches draait de Galaxy Watch 4 niet op Tizen, maar op One UI Watch. One UI Watch is gebaseerd op Wear OS en heeft daarom onder andere ondersteuning voor de Google Play Store.

via [AW]