“Adviesprijzen Samsung Galaxy Watch 4 Uitgelekt”

We schreven eerder al dat Samsung op 11 augustus de nieuwste producten van het bedrijf zal introduceren, waaronder twee opvouwbare smartphones, draadloze oordopjes en de Galaxy Watch 4 smartwatch. Inmiddels zijn de adviesprijzen van de Galaxy Watch 4 uitgelekt.

Samsung brengt twee verschillende uitvoeringen van de Galaxy Watch 4 op de markt, aldus de geruchten. De reguliere Galaxy Watch 4 zal verkrijgbaar zijn in een 40mm en een 44mm-model en de Galaxy Watch 4 Classic zal verkrijgbaar zijn in een 42mm, 44mm en 46mm-model. De nieuwe smartwatch draait op One UI Watch dat is gebaseerd op Wear OS.

De website MySmartPrice claimt te weten hoeveel de smartwatch gaat kosten. Volgens de bron kost de 40mm-uitvoering van de reguliere Galaxy Watch 4 tussen de 350 en 370 euro. De 44mm-uitvoering kost tussen de 380 en 400 euro. We weten niet of de prijzen ook voor de Nederlandse markt gelden.

De Galaxy Watch 4 Classic is een duurdere horloge. De 42mm-uitvoering zou volgens de bron namelijk 470 euro kosten. Voor de 46mm-uitvoering betaal je maar liefst 500 euro. MySmartPrice weet niet hoeveel de 44mm-uitvoering kost.

via [AW]