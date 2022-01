Verkoop Opvouwbare Samsung-smartphones In Nederland Flink Gestegen

Samsung laat weten dat de verkoop van opvouwbare smartphones het afgelopen jaar flink gestegen is in Nederland. In 2021 introduceerde Samsung de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 en beide toestellen zijn erg in trek.

Toen Samsung zijn eerste opvouwbare smartphone presenteerde was het erg interessant om te zien wat de toekomst te bieden heeft, maar een groot succes was de smartphone niet. De originele Galaxy Fold was fragiel, voelde niet als een afgerond product en was veel te duur. Inmiddels zijn we aangekomen bij de Galaxy Z Fold 3 en zien we een wereld van verschil. Het product is een stuk steviger, is erg uitgebreid en ook de prijs is iets gedaald. Steeds meer consumenten staan daarom open voor een opvouwbare smartphone.

De Zuid-Koreaanse fabrikant zegt dat de verwachtingen van Samsung ruimschoots zijn overtroffen. Exacte cijfers heeft Samsung niet gegeven, maar Samsung heeft wel laten weten dat het bedrijf in 2021 in Nederland 5,6 keer meer opvouwbare smartphones heeft verkocht dan in 2020. Ook gingen de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 wereldwijd 4x vaker over de toonbank dan alle opvouwbare smartphones van Samsung in 2020 samen. Deze stijgen zal de komende jaren doorzetten. Analisten verwachten in 2023 namelijk een vertienvoudiging van wat nu verkocht wordt.

via [droidapp]