“Google Werkt Aan Nieuwe Nest Hub Met Afneembaar Scherm”

Volgens de geruchten werkt Google aan een nieuwe Nest Hub waarbij het mogelijk is om het scherm los te koppelen en te gebruiken als tablet. De nieuwe generatie smart display zou dit jaar worden gelanceerd.

In 2018, 2019 en 2021 lanceerde Google de Google Nest Hub, de Google Nest Hub Max en de Google Nest Hub 2nd gen. Google zou inmiddels alweer aan een nieuwe versie werken die het bedrijf dit jaar op de markt wil brengen. Dit schrijft de doorgaan goed geïnformeerde website 9to5Google.

Volgens de bron krijgt de vierde generatie Nest Hub een afneembaar scherm die je als tablet kunt gebruiken. Wanneer je de tablet niet gebruikt kun je deze in Nest Hub met speaker plaatsen om makkelijker je smarthome-apparaten te bedienen. Google heeft de afgelopen tijd al een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de software van de bestaande Nest Hubs, die de software beter geschikt maakt om als tablet gebruikt te worden. Het lijkt er dus op dat Google zich al een tijdje aan het voorbereiden is voor de komst van een dergelijk product. Over de functionaliteit van de tablet hebben we echter nog geen informatie. Zodra er meer gegevens uitlekken zullen wij dit met jullie delen.

via [AW]