Europese Introductie OnePlus 10 Pro Op 31 Maart

OnePlus zal op 31 maart de OnePlus 10 Pro introduceren voor de Europese markt. OnePlus introduceerde de high-end smartphone eerder al in thuisland China, dus voor veel verrassingen komen we niet te staan. Het kan wel zijn dat OnePlus kleine wijzigingen heeft doorgevoerd aan de Europese variant van de smartphone.

Na de introductie op 31 maart kunnen Europese consumenten direct een pre-order plaatsen. We weten nog niet vanaf welke dag de OnePlus 10 Pro geleverd zal worden. Een exacte adviesprijs hebben we ook nog niet, maar deze zal rond de 900 euro uitkomen.

De OnePlus 10 Pro die eerder in China op de markt verscheen beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner, een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, stereospeakers, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en 50W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3,3x optische zoom. De behuizing bestaat uit een aluminium frame en een glazen achterkant met Corning Gorilla Glass Victus.