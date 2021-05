Google Nest Hub 2 Nu Te Koop In Nederland

Sinds deze week is de Google Nest Hub 2 te koop in Nederland. De tweede generatie van de Nest Hub is beter en goedkoper dan zijn voorganger. Het apparaat is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit voor een adviesprijs van 99 euro.

De Google Nest Hub 2 heeft een 7-inch scherm met een resolutie van 1024 bij 600 pixels. De tweede generatie van Google’s slimme scherm heeft betere speakers gekregen voor 50 procent meer bass en een hogere volume. Ook heeft de Nest Hub 2 drie microfoons in plaats van twee microfoons. De extra microfoon zorgt ervoor dat stemcommando’s beter worden opgepikt. De Nest Hub 2 is onder andere te gebruiken als digitale fotolijst, maar ook als muziekspeler of zoekmachine. In de keuken kun je het apparaat bijvoorbeeld gebruiken om recepten van af te lezen of je kunt dankzij de cast-functionaliteit YouTube of Netflix streamen.

Nieuw is de Sleep Sensing die je slaap kan bijhouden door te kijken hoe je ademt en snurkt. Ook worden omgevingsfactoren als licht en temperatuur geregistreerd. Op basis van al deze informatie kan het slimme scherm adviezen geven om je nachtrust te verbeteren.

De Nest Hub 2 kost 99 euro en is daarmee 30 euro goedkoper dan zijn voorganger. Het apparaat is onder andere te koop bij Coolblue.

via [androidplanet]