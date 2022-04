“Samsung Wil MediaTek-SoC Gebruiken Voor Galaxy S22 FE en Galaxy S23”

Samsung overweegt om MediaTek-chipsets te gebruiken voor de aankomende Galaxy S22 FE en Galaxy S23, aldus Business Korea. Doorgaans gebruikt Samsung chipsets van Qualcomm of zelfontwikkelde chipsets, maar daar komt volgens het laatste gerucht dus verandering in.

Volgens de bron wil Samsung MediaTek-chips gebruiken in de helft van de Galaxy S22 FE- en S23-toestellen die in Azië zullen worden verkocht. De andere modellen beschikken waarschijnlijk wel over een Snapdragon-chipset. Het is onduidelijk of Samsung ook nog andere modellen wil voorzien van een MediaTek-processor.

Uit cijfers van Strategy Analytics blijkt dat Qualcomm 37,7 procent van de processormarkt voor smartphones in handen heeft. MediaTek en Apple staan op de tweede en derde plek met een aandeel van 26,3 en 26,0 procent. MediaTek is vooral groot op de Chinese markt, want buiten China zou de marktaandeel uitkomen op slechts 10 procent. Een deal met Samsung kan hier verandering in brengen.

via [hardware.info]