Officiële Afbeelding Toont OnePlus Nord N20

OnePlus werkt aan de opvolger van de OnePlus Nord N10, die de fabrikant in 2020 lanceerde. De OnePlus Nord N20 is nu te zien op een officiële afbeelding. We zien dat de mid-ranger een strak design heeft en aan de achterkant beschikt over lenzen die niet in een module zijn verwerkt. Ook weten we al wat meer over de specificaties.

De afbeelding is gedeeld door PCMag en toont een ontwerp dat doet denken aan de nieuwe iPhone. We zien namelijk een platte frame met afgeschuinde randen. De camera’s zijn net als bij de Samsung Galaxy S22 Ultra niet verwerkt in een module, maar steken los van elkaar uit te behuizing.

OnePlus heeft laten weten dat de OnePlus Nord N20 beschikt over een 6,43-inch fullHD+ scherm met een 60Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. De geruchten spreken verder over een Qualcomm Snapdragon 695-processor, een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en twee 2MP lenzen en een 16MP selfie-camera. We hebben nog geen adviesprijs of internationale releasedatum.

Een topman van OnePlus heeft tegenover PCMag aangegeven dat de OnePlus Nord-serie boven verwachting presteert. “Het succes van de OnePlus Nord-serie heeft onze hoogste verwachtingen overtroffen.” Zo heeft de fabrikant vorig jaar alleen in de VS al meer dan 2,5 miljoen Nord-smartphones verkocht.

And now comes your very first and early look at the #OnePlusNordN20 5G! (360° video + stunning 5K renders + dimensions + key specs)



One behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/t8yfj764Ts pic.twitter.com/dFYYnZH2DW — Steve H.McFly (@OnLeaks) November 15, 2021

