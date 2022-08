Specificaties Van Budget-smartphone Samsung Galaxy A04s Gelekt

Samsung werkt volgens de laatste berichten aan een nieuwe budget-smartphone met de naam Galaxy A04s. Volgens de geruchten krijgt de smartphone een adviesprijs mee van slechts 169 euro. Zowel specificaties als beelden van de Galaxy A04s zijn nu uitgelekt.

De informatie is gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde bron WinFuture. Volgens de bron beschikt de Samsung Galaxy A04s over een 6,5-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Bovenin het scherm vinden we een druppelnotch voor de selfie-camera.

Samsung heeft de Galaxy A04s verder uitgerust met een Exynos 850-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen, een 5MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP portretlens. Verder heeft de Galaxy A04s een NFC-chip en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Ondersteuning voor 5G ontbreekt.

De Samsung Galaxy A04s draait uit de doos op Android 12 en verschijnt op de markt voor 169 euro in de kleuren wit, zwart en donkergroen. We hebben nog geen releasedatum.

