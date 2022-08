Samsung Galaxy S22-serie Ontvangt Grote Update

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy S22-serie. De update is met een formaat van 900MB best groot en de update moet onder andere zorgen voor een verbeterde stabiliteit.

Gebruikers van de Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra kunnen vanaf nu een nieuwe update verwachten. Deze update brengt geen nieuwe beveiligingspatch met zich mee, maar in de changelog staat wel dat de algemene stabiliteit is verbeterd. Exacte details over deze stabiliteitsverbeteringen geeft Samsung niet. Daarnaast worden enkele app-updates doorgevoerd.

Het kan even duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]