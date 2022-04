Nieuwe Render Van Google Pixel Watch Gelekt

Geruchten over een smartwatch van Google gaan al jaren rond en de lancering zal volgens de berichten niet lang meer op zich laten wachten. Een bekende tech-lekker heeft nu een nieuwe render gedeeld waarop de ronde Pixel Watch goed te zien is.

Wazige beelden van de Google Pixel Watch zijn in het verleden al eens opgedoken, maar nu krijgen wij een hele duidelijke render te zien. De render van Evan Blass komt overeen met eerdere beelden en toont een smartwatch met een rond display en gebogen randen. Aan de zijkant zien we een kroon die mogelijk kan draaien zodat je hiermee door de interface kunt navigeren.

Eerder lekte een wijzerplaat uit die het Fitbit-icoontje toonde. Deze wijzerplaat zien we nu ook op de render van Evan Blass. Het Fitbit-icoontje doet vermoeden dat je de Pixel Watch straks kan toevoegen aan de Fitbit-app. Dit is overigens niet heel gek, want Fitbit is sinds vorig jaar in handen van Google.

Volgens de geruchten verschijnt de Pixel Watch op de markt in de kleuren zwart, goud en grijs. Ook zou er maar liefst 32GB opslagruimte aanwezig zijn. De smartwatch draait op Wear OS 3.1 en maakt gebruik van een Exynos-chipset van Samsung. Google zal de Pixel Watch vermoedelijk officieel introduceren tijdens de Google I/O-conferentie, die op 11 en 12 mei zal plaatsvinden.

via [AW]