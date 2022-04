Netflix Verliest Voor Het Eerst Abonnees

Voor het eerst in 10 jaar ziet de streamingdienst Netflix een daling van het aantal abonnees. Netflix heeft het afgelopen kwartaal namelijk 200.000 abonnees verloren. Netflix kijkt nu naar nieuwe manieren om meer mensen aan te trekken.

Reed Hastings, mede-oprichter van Netflix, heeft tijdens een earnings call aangegeven dat Netflix nadenkt over goedkopere abonnementen. Details over deze abonnementen heeft hij nog niet gegeven, maar de nieuwe abonnement moeten waarschijnlijk helpen om meer mensen over te halen een Netflix-abonnement af te sluiten. De kans is wel aanwezig dat de goedkopere abonnementen reclame bevatten.

Om consumenten die een lagere prijs willen betalen voor een abonnement met reclame, te geven wat ze willen, is logisch.

In het afgelopen kwartaal noteerde Netflix een daling van 200.000 klanten, ondanks dat het bedrijf had gerekend op een stijging van zo’n 2.5 miljoen. Netflix telt momenteel 221,6 miljoen klanten. De daling heeft onder andere te maken met het stopzetten van de activiteiten in Rusland, wat zo’n 700.000 klanten heeft gekost. Ook daalde het aantal klanten in Canada met 600.000 nadat Netflix prijswijzigingen doorvoerde. Met de Canadese daling had Netflix echter al rekening gehouden.

De grote boost voor streaming dankzij de COVID-pandemie geeft een vertekend beeld. Terwijl we werken aan het opnieuw versnellen van onze omzetgroei door verbeteringen aan onze service en effectievere inkomsten uit het delen van meerdere huishoudens, zullen we onze operationele marge op ongeveer 20% houden.

via [AW]